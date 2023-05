Tady věří českým hráčům! 8 klubů, které si v draftech NHL vybraly nejvíc Čechů

Skauti některých klubů v NHL doporučují vybírat v draftech především zámořské hokejisty, a když už se rozhodnou upřednostnit Evropana, ukážou na Rusa, Švéda či Fina. Někde ale mají slabost pro české hráče.

Prosvištěli jsme historické statistiky a vytvořili jsme žebříček osmi klubů, které dosud draftovaly nejvíc českých talentů - konkrétně si tato osmička dohromady vybrala 173 Čechů, což je skoro 40 procent všech tuzemských hokejistů, kteří prošli draftem. Podrobnosti najdete v následujících kapitolách. V případě, že se tým stěhoval (jako například Atlanta do Winnipegu, Quebec do Colorada, Hartford do Caroliny nebo Minnesta North Stars do Dallasu), brali jsme draftované hráče jako součást jednoho klubu.