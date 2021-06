Tady Spartu nejvíc tlačila bota. 4 hráči, kteří teď mohou nastoupit na levém kraji obrany

Casper Höjer

Sparta o něj hodně stála a jeho příchod také dotáhla do konce. Šestadvacetiletý Casper Höjer dorazil do Prahy coby druhá letní posila z dánského Aarhusu, který za něj získal okolo 18 milionů korun. Produktivní bek, který je odchovancem Kodaně, patřil na svém postu k nejlepším hráčům dánské ligy. Ve Spartě podepsal smlouvu do roku 2024 a počítá se s ním do základní sestavy.

Foto: Profimedia.cz