Tady jsou! Připomeňte si slavné góly hokejových hrdinů – Marka, Vašíčka a Rachůnka

Karel Rachůnek – „Rachna kachna“ zachránil semifinále se Švédy

Mistrovství světa v roce 2010, Kolín nad Rýnem. Do konce semifinále mezi Českou republikou a Švédskem chybělo osm vteřin. Hokejisté Tre Konor vedli 2:1 a už se viděli ve finále. Češi ale vrhli poslední síly do útoku, ze skrumáže se dostal puk k Rachůnkovi, který tvrdě vypálil. „Góóóól,“ znělo najednou celou republikou. Rachůnek spasil český výběr, vyrovnal na 2:2 a po nájezdech tým postoupil do finále, kde udolal Rusy.

S tímto gólem bude už navždy spojené emotivní zvolání komentátora České televize Roberta Záruby. Jeho „Rachna, kachna, toto letělo“ vešlo do dějin českého hokeje.