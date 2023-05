Syn bývalé české hvězdy, Rusové i Rakušan. 6 mladých beků, o které se strhne v draftu NHL největší boj

Už je poměrně jasno o elitní desítce hráčů, které si rozeberou kluby s přednostním právem volby během letošního draftu. Mezi kandidáty je pestrá směsice národností, včetně jednoho Čecha. Všichni borci, o nichž se už nyní mluví a píše, se v budoucnosti mohou stát nejzářivějšími hvězdami NHL. Nechme však nyní stranou útočníky a zaměřme se pouze na obránce. Jména šesti talentovaných beků, kteří přijdou během výběru na řadu pravděpodobně nejdříve, i důvody, proč jsou nejžádanějšími defenzivními mladými hokejisty světa, najdete v následujících kapitolách.

6. Oliver Bonk (Kanada) Byť mezi nejžádanějšími obránci v letošním draftu NHL zřejmě nebude figurovat žádný český talent, tuzemský hokej přesto bude mít v tomto ohledu alespoň částečně zastoupení. Už v prvním kole by některý z klubů totiž mohl sáhnout po Oliveru Bonkovi, synovi Radka Bonka - jednoho z nejlepších českých hokejistů v historii NHL. Věrňáci. 20 českých hokejistů, kteří s jedním klubem spojili alespoň 10 let kariéry v NHL Bonk senior byl draftován v roce 1994 už jako třetí v celkovém pořadí Ottawou a v NHL pak strávil 14 sezon, během nichž odehrál téměř tisíc utkání a zaznamenal skoro 500 bodů. Draftem prošel také Oliverův bratranec, jímž je brankář Patrik Bartošák, kterého si vybralo v roce 2013 Los Angeles. Bonk junior má za sebou dvě sezony v soutěži OHL. V ročníku 2022/23 na sebe upozornil v dresu klubu London Knights velmi slušnou produktivitou, když v 67 zápasech nastřádal do statistik 40 bodů (10+30), dalších jedenáct pak přidal v 21 střetnutích play-off. Vysoko v kladných číslech byl také v +/- bodování. Foto: Profimedia.cz

5. Lukas Dragicevic (Kanada) Lukas Dragicevic je Kanaďan s chorvatskými předky. Za sebou má dvě parádní sezony v juniorské lize WHL v dresu celku Tri-Cuty Americans. Především nedávno skončený ročník se mu mimořádně povedl – v 68 zápasech posbíral 75 bodů za 15 branek a 60 asistencí. Na mezinárodní scéně se zatím objevil dvakrát na mistrovství světa hráčů do 18 let a jednou pomohl výběru javorového listu k bronzovým medailím. Foto: Profimedia.cz

4. Dmitrij Simašev (Rusko) Někteří odborníci na mladé talenty soudí, že by se Dmitrij Simašev mohl objevit mezi elitní desítkou draftu, pravděpodobnější však je, že půjde na řadu o něco později. Urostlý, skoro dvoumetrová pořez, má skvělé fyzické předpoklady na NHL. Simašev se v současném ročníku poprvé objevil v KHL, kde v barvách Jaroslavle odehrál 18 utkání. Lokomotiv si šikovného zadáka smluvně pojistil do roku 2025.

3. Michail Guljajev (Rusko) V prvním kole letošního draftu by neměl chybět ruský zadák Michail Guljajev. Čerstvě osmnáctiletý talent je typem moderního ofenzivního beka, jehož předností není urostlá postava, ale rychlost, obratnost a kreativní myšlení. 10 supertalentovaných mladých hokejistů, o které se strhne v letošním draftu NHL největší boj Guljajev je odchvancem Novosibirsku, odkud si ho v patnácti letech stáhl Omsk, kde od té doby působí. V ročníku 2022/23 si odbyl debut mezi dospělými v KHL, kde odehrál 13 utkání a zaznamenal jeden bod za asistenci. Smlouvu s Avangardem má podepsanou do roku 2025, ale není vyloučeno, že po draftu by mohl vyrazit na zkušenou do zámoří.

2. David Reinbacher (Rakousko) V sestavě rakouského výběru na právě probíhajícím mistrovství světa dospělých najdete také osmnáctiletého zadáka Davida Reinbachera. Jde o jeden z nejvýraznějších rakouských hokejových talentů posledních let. Jeho výkonnostní růst bezpochyby urychlil fakt, že se velmi záhy přesunul do Švýcarska, kde hraje dosud. Od roku 2018, tedy od 14 let, je hráčem Klotenu. Mládí vpřed! 5 teenagerů z loňského draftu, kteří už vědí, jaké to je hrát v NHL V minulém ročníku pomohl mužstvu dospělých do nejvyšší soutěže, v níž v aktuální sezoně odehrál 46 utkání a posbíral 22 bodů (3+19). Další dva body si zapsal do statistik ve třech zápasech play-off. Šikovný a kreativní zadák by měl podle předpokladů skautů patřit v letošním draftu NHL k velmi žádanému zboží. Foto: Profimedia.cz