Symboly doby. 3 hráči, kteří nejvíc charakterizují současnou NHL

Kde se momentálně nachází NHL a kam směřuje? Na tuto otázku by se daly vyplodit stohy více či méně fundovaných odpovědí. My jsme se rozhodli na to jít trochu jinak. Zodpovíme si ji formou výběru tří hráčů (brankáře, obránce a útočníka - veterána, hráče v nejlepším věku a dravého mladíka), kteří svým herním stylem nejvíc charakterizují současnost a zároveň i blízkou budoucnost nejslavnější hokejové soutěže na světě. Jsou to typy moderních hokejistů, kteří symbolizují, kam se NHL dostala a kterým směrem se bude vyvíjet dál. Najdete je v následujících kapitolách.

Brankář: Carey Price (Montreal Canadiens) Carey Price je prototypem moderního gólmana a oporou nejslavnějšího týmu v historii NHL. A to si v roce 2005, když si ho Habs vybrali už jako pátého hráče v celkovém pořadí draftu, klepali mnozí experti na čelo, protože pochybovali o jeho výjimečnosti. Jenže Price získal v roce 2014 s kanadským výběrem zlato na olympiádě v Soči a už dříve se stal šampionem na mistrovství světa dvacítek. Co ukázal čas. Nejlepší výběry všech klubů v draftu NHL od roku 2000 V roce 2015 se radoval z prestižního individuálního ocenění v podobě Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana v NHL. Ve stejném roce obdržel také Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže. Ve sbírce úspěchů zatím stále postrádá Stanley Cup, ale právě on je příslibem, že by Montreal mohl o nejcennější trofej třeba letos opět bojovat. V Mekce kanadského hokeje má smlouvu do roku 2026 a v aktuální sezoně si přijde na téměř deset milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Cam Fowler (Anaheim Ducks) V současném kádru Anaheimu Ducks mnoho velkých osobností NHL nenajdeme. Nikdo by ale neměl zapomínat na devětadvacetiletého Cama Fowlera. Je to typ moderního ofenzivního zadáka, který je nesmírně rychlý a silný na puku, a je schopen hrát na levé i pravé straně defenzívy. Už jako devatenáctiletý dokázal ve své premiérové sezoně v NHL zaznamenat 40 bodů (10+30), ve dvaadvaceti byl součástí amerického olympijského týmu na hrách v Soči a v Anaheimu patří už mnoho let za sebou mezi nejvíce vytížené hráče. Svou první sezonu v NHL v produktivitě sice dosud nepřekonal, jeho síla ale netkví jen v gólech a nahrávkách. 11 hráčů, které kluby NHL před 7 lety nepustily na MS juniorů. Byli moc dobří V minulosti ho v rozletu zbrzdilo vážné zranění, kdy dostal pukem do obličeje. Fowler má smůlu, že v současnosti nehraje v konkurenceschopném týmu. Anaheim patří mezi nejhorší celky v NHL a kvality amerického beka tak zůstávají do značné míry nevyužity. Že si ho však klub mimořádně cení dokazuje i jeho osmiletý kontrakt, který podepsal v roce 2018 a vyprší v roce 2026. Foto: Profimedia.cz