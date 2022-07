Svěží vítr v Edenu. Čtyři noví zahraniční fotbalisté, kteří Slavii mohou vrátit na vrchol

Slavia sice došla do čtvrtfinále Konferenční ligy, v domácí soutěži ale nestačila na Plzeň. Sešívaný kádr proto prochází proměnou, ve které hrají důležitou roli i cizinci. Jména čtyř nových zahraničních hráčů Slavie, kteří mohou vrátit sešívané zpátky na vrchol, najdete v následujících kapitolách.

Christ Tiéhi

Slávistickou jedničkou na postu defenzivního záložníka je Tomáš Holeš. Ten ale bude čas od času zaskakovat i na postu stopera, a tak se v Edenu rozhodli, že přivedou posilu i do středu zálohy. Sešívaní proto zaměřili sovu pozornost do Liberce, odkud do Prahy přišel čtyřiadvacetiletý Christ Tiéhi z Pobřeží slonoviny, který v dresu Slovanu odehrál velmi dobrou sezonu. Ve Slavii je na hostování s opcí.

Foto: Profimedia.cz