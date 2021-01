Svěží vítr pro Viktorku. 5 hráčů, kteří na jaře mohou oživit hru Plzně

„Pro mě osobně to byl nejhorší půlrok za dobu, co jsem v klubu,“ prohlásil plzeňský boss Adolf Šádek. Viktorka přesto podržela trenéra Adriána Guľu, který by na jaře mohl provést několik změn v sestavě. Jména pěti hráčů, kteří by plzeňskému týmu mohli dodat čerstvý vzduch, najdete v následujících kapitolách.

Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz