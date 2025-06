Svěží vítr pro Slavii? 8 hráčů, kteří se za pár dnů mohou (ale nemusí) vrátit z hostování do Edenu

Slavia si letos po třech letech suverénně dokráčela pro mistrovský titul. To ale neznamená, že zakonzervuje tým a půjde se stejným kádrem do další sezony. Šanci by mohli dostat hráči, kterým za pár dnů skončí hostování v jiných klubech a vrátí se do Edenu.



Ze Slavie v létě pravděpodobně odejde El Hadji Malick Diouf, ale v zahraničí je zájem i o další opory. Sešívaní však budou na přestupovém trhu bezpochyby také aktivní. O místo v Edenu budou jistě bojovat i navrátilci z hostování. Najdete je v následujících kapitolách. Do výběru nezařazujeme Conrada Wallema, který je na hostování v St. Louis až do konce prosince, stejně jako Denis Halinský v Teplicích, dále Michala Tomiče, jenž se po hostování v Karviné přesune na další štaci do Trnavy, ani Sahmkou Camaru, který ve slezském klubu zůstává do konce sezony 2025/26.

Filip Horský (FK Teplice) Útočník Filip Horský prošel dorosteneckými týmy pražské Slavie a v sešívaném dresu si odbyl také premiéru v nejvyšší soutěži dospělých. V říjnu roku 2021 naskočil na čtyři minuty do utkání proti Liberci. Tehdy asi netušil, že na severu Čech o dva roky později bude hrát. Ještě předtím ale hostoval v jarní části sezony 2021/22 v Mladé Boleslavi, kde naskočil do pěti zápasů, a následující ročník strávil v druholigové Vlašimi. Předloni v létě byl aktuálně dvaadvacetiletý mladík zapůjčen Liberci a na severu Čech si mohli jeho angažování jen pochvalovat. Odehrál 25 ligových střetnutí, ve kterých se dvakrát zapsal mezi střelce. 6 týmů, které nikdy nesestoupily z české první ligy. Ani tato sezona nic nezměnila V Edenu s talentovaným mladíkem zřejmě počítají, protože má podepsanou smlouvu do roku 2027, ale jelikož konkurence na jeho postu je obrovská, strávil uplynulou sezonu opět na severu Čech, tentokrát však v Teplicích. V 25 ligových utkáních se třikrát zapsal mezi gólové střelce a dvakrát získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Profimedia.cz

Lukáš Masopust (Slovan Liberec) Lukáš Masopust odehrál v roce 2021 po zisku mistrovského titulu se Slavií dobré mistrovství Evropy a na turnaji patřil docela nečekaně k nejlepším hráčům českého týmu, jenže i u něj si vybrala náročná sezona svou daň. Část následujícího ročníku promarodil a navrch se svezl se slabší podzimní formou sešívaného mančaftu. S postupem času však šly jeho výkony opět nahoru. Když tečou nervy. 14 zápasů v české nejvyšší soutěži, ve kterých sudí rozdali nejvíc karet Ve Slavii je od ledna roku 2018, kdy přišel z Jablonce, a od té doby nastoupil pod vedením trenéra Trpišovského do 201 utkání v deseti soutěžích. Nastřílel v nich 24 branek a k nim přidal 36 asistencí. Smlouvu v Edenu má podepsanou do konce sezony 2026/27, ale jarní část té nedávno uzavřené strávil na hostování v Liberci. Odehrál osm utkání, dal gól a přidal k němu asistenci. Součástí dohody je i opce na případný přestup, který už je údajně dohodnutý. Foto: Profimedia.cz

Petr Ševčík (FK Jablonec) Záložník Petr Ševčík je odchovancem Olomouce, v jejímž dresu se v sezoně 2013/14 poprvé představil v nejvyšší soutěži. Od roku 2016 na sebe výrazně upozorňoval coby hráč Liberce, odkud v roce 2019 zamířil do Edenu, kde vybojoval tři mistrovské tituly a třikrát triumfoval v pohárové soutěži. Nebyl by to špatný tým. Takto by vypadala jedenáctka z hráčů, kteří hostovali ze Slavie v jiných klubech Mimořádně se mu povedla sezona 2019/20, ve které nastřílel šest branek a přidal sedm asistencí ve 24 ligových zápasech. V ročníku 2021/22 ho sužovala zranění, další dvě sezony ale hrával v sešívaném dresu poměrně pravidelně. Až v minulém ročníku se do sestavy vešel málokdy – na podzim naskočil jen do pěti střetnutí, takže byl zřejmě rád, že v lednu zamířil na hostování do Jablonce, kde během jara odehrál 12 ligových utkání a zaznamenal v nich dva góly a jednu asistenci. Celkem má na kontě 193 ligových utkání, 14 branek a 36 nahrávek a dohromady vytvořil během kariéry pro spoluhráče 169 gólových šancí, což ho řadí na 18. místo v historii soutěže. V Edenu má platný kontrakt do konce sezony 2025/26. Foto: Profimedia.cz

Aleš Mandous (FK Mladá Boleslav) Plzeňský odchovanec Aleš Mandous nikdy nedostal v západočeském klubu pořádnou šanci, aby předvedl, co v něm vězí. Nejdříve ho Viktorka posílala na hostování a od roku 2015 zakotvil na Slovensku. Pořádně dal o sobě vědět až po návratu domů v roce 2018, kdy se upsal Olomouci a měl být třetím brankářem. V hanáckém oddílu si však vybojoval pozici jedničky mezi tyčemi a výbornými výkony si vysloužil v roce 2021 přestup do Slavie. V Edenu připravil o post prvního gólmana Ondřeje Koláře a zaujal jeho místo. V sezoně 2021/22 se blýskl deseti vychytanými nulami a přitom strávil mezi tyčemi sérii 724 minut, aniž by inkasoval. Kinský, Souček a dál? 14 hráčů, na kterých Slavia vydělala přes 100 milionů korun Ve Slavii má podepsaný kontrakt do roku 2027, ale po příchodu Jindřicha Staňka z Plzně ztratil místo jedničky mezi tyčemi. Na podzim v uplynulém ročníku jej zase do branky nepustil Antonín Kinský, který úspěšně nahradil zraněného Jindřicha Staňka. Ten se na jaře vrátil z marodky do hry a Mandous zamířil do konce sezony na hostování do Mladé Boleslavi, kde pravidelně chytal. V 13 zápasech udržel jednou čisté konto a šestkrát byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Foto: Profimedia.cz

Andres Dumitrescu (Sepsi OSK) Jen dva ligové zápasy zatím odehrál od příchodu do Edenu v létě 2023 rumunský zadák Andres Dumitrescu. Do Prahy přišel z klubu Sepsi OSK za více než 20 milionů korun a při zranění Davida Juráska měl být jedním z hráčů, kteří by byli schopni na jeho postu zaskočit. Ve Slavii podepsal smlouvu do roku 2027, ale zatím to vypadá, že ho čeká série hostování a pokud výrazně nepřesvědčí o svých kvalitách, možná, že bude prodán dříve, než mu kontrakt vyprší. V klubu, z něhož do Prahy přišel, byl nyní zapůjčen už druhou sezonu. Foto: Profimedia.cz

Muhamed Tijani (Plymouth Argyle) Nigerijský útočník Muhamed Tijani si odbyl ligovou premiéru v sezoně 2019/20 v dresu Karviné, kde hostoval z Baníku, kam přišel v roce 2019. V pěti zápasech se gólově neprosadil, po návratu do Ostravy si ale vybojoval místo v kádru a během ročníku 2020/21 odehrál 11 utkání a dal jeden gól. Na jaře však zamířil na hostování do Třince a další ročník strávil v Táborsku. 5 zahraničních hráčů Slavie, kteří momentálně hostují v jiných klubech. Vrátí se do Edenu? Až v sezoně 2022/23 se nastálo prosadil do kádru Baníku a doslova v něm zářil. Ve 32 zápasech dal 11 gólů a řekl si o přestup do bohatšího klubu. Skočila po něm Slavia, která za aktuálně čtyřiadvacetiletého forvarda poslala do Ostravy přes 30 milionů korun. Vypadá to, že to nebyla úplně špatná investice. V pražském klubu odehrál Tijani v ročníku 2023/24 pětadvacet utkání, dal dva góly, k nim přidal jednu asistenci, ale také ukázal, že umí hrát pěkně zostra. Rozhodčí mu ukázali čtyřikrát žlutou kartu. V Edenu by mohl působit do konce sezony 2027/28, ale v uplynulém ročníku jsme jej na tuzemských pažitech neviděli, jelikož byl vyexpedován na hostování do druholigového anglického Plymouthu. Součástí dohody je také opce na pozdější přestup. Foto: Profimedia.cz

Alexandr Bužek (MFK Karviná) Talentovaný záložník Alexandr Bužek hrál v sezoně 2023/24 ještě jako teenager pravidelně v dresu Zlína. Když ševci z ligy sestoupili, přesunul se do Slavie. Čekalo se, že jej sešívaní pošlou obratem na hostování, Bužek ale během podzimu v Edenu zůstal. Šanci ovšem nedostal, a tak v zimě odešel na hostování do Karviné. V jarní části sezony odehrál ve slezském klubu 12 zápasů, ve kterých zaznamenal čtyři asistence. V Edenu má podepsanou smlouvu do roku 2028. Jeho aktuální tržní cena se pohybuje kolem 22 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Filip Prebsl (Górnik Zabrze) Dvaadvacetiletý Filip Prebsl je odchovancem Slavie, která ho v únoru 2022 pustila na hostování do Liberce. Ligovou premiéru si odbyl v sezoně 2022/23, v níž naskočil do 26 ligových utkání a většinou byl v základní sestavě Slovanu. Chance ligu v zimě opustilo 17 gólů. Toto je 11 podzimních střelců, kteří zamířili do ciziny Když mu vypršelo hostování po skončení ročníku 2023/24, vrátil se do Edenu, kde má podepsanou smlouvu do roku 2028. Na podzim odehrál 13 ligových střetnutí, ve kterých byl osmkrát v základní sestavě, ale do branky se trefil jen jednou – v utkání s Českými Budějovicemi (4:0). Podle portálu TransferMarkt jeho tržní cena činí 50 milionů korun. Jeho talent mohli využít na jaře v polském Górniku Zabrze, kam odešel na hostování do konce sezony, ale odehrál pouze šest utkání, z nichž jen jedno začínal v základní sestavě. Foto: Profimedia.cz