Světový pohár: 8 Čechů, kteří by se podle zámořských expertů dostali do týmu Evropy

Kdyby se Světový pohár konal, stejně jako olympiáda, co čtyři roky, tak by na něj teoreticky měla přijít řada letos. Objevil by se v něm ale samostatný český tým? Podle renomovaného zámořského magazínu The Hockey News ne. Osm českých hráčů by se ale stalo součástí společného týmu Evropy, do kterého by se nevešli třeba David Krejčí nebo Jakub Voráček. Kdo by si na Světovém poháru zahrál? Podívejte se na následující kapitoly a zjistíte to.