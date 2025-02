Světoběžník k pohledání. 9 zahraničních klubů, kterými už prošel Tomáš Pekhart

Pětatřicetiletý útočník Tomáš Pekhart má ve sbírce úspěchů stříbrnou medaili z mistrovství Evropy hráčů do 17 let i stříbro ze světového šampionátu dvacítek. Zahrál si i na Euru v roce 2012 a vybojoval také český titul se Slavií. Během dosavadní kariéry prošel devíti zahraničními kluby. Najdete je v následujících kapitolách.

Tomáš Pekhart odešel v roce 2006 ze Slavie do Tottenhamu. V ročníku 2006/07 odehrál dvacet zápasů za akademii Spurs a blýskl se v nich 19 zásahy. Jenže jeho nadějný rozjezd brzdily zdravotní problémy. V Premier League si nikdy nezahrál.

V létě roku 2008 odešel Tomáš Pekhart z Tottenhamu na hostování do Southamptonu, kde působil půl roku. V Championship si připsal na konto devět startů a jeden gól. Poté se vrátil do severolondýnského klubu, který ho poslal na další hostování, tentokrát do Slavie.

Od roku 2011 patřil Tomáš Pekhart Norimberku. V sezoně 2011/12 dal v 31 bundesligových zápasech devět branek a v dalším ročníku přidal čtyři zásahy. V roce 2014 ale nedokázal zabránit pádu týmu do nižší soutěže.

Na začátku roku 2016 odešel Tomáš Pekhart do řeckého celku AEK Atény, se kterým vyhrál tamní pohárovou soutěž. V sezoně 2016/17 dal celkově dvanáct branek a byl nejlepším střelcem týmu. Přesto v Řecku dlouho nevydržel a po skončení ročníku z klubu odešel.

V červenci 2017 posílil Tomáš Pekhart izraelský tým Hapoel Beer Ševa, který obhajoval ligový titul. Český útočník týmu pomohl k vítězství v pohárové soutěži i k dalšímu ligovému triumfu. S Beer Ševou neúspěšně bojoval také o postup do Ligy mistrů a poté zamířil do Španělska.

Z Izraele Tomáš Pekhart odešel do druholigového španělského Las Palmas, kterému měl pomoci s návratem do La Ligy. Za ostrovní klub odehrál 31 ligových zápasů a dal v nich šest branek, pak se však stěhoval znovu.

Legia Varšava

V únoru roku 2020 zamířil Tomáš Pekhart do Legie Varšava. V týmu, kde dříve působil třeba Adam Hloušek, podepsal smlouvu do června roku 2022 a v Polsku nabral formu jako hrom. V jarní části ročníku 2019/20 Legii pomohl pěti góly k titulu a po další sezoně měl na kontě dokonce 22 přesných zásahů v 25 zápasech a opět zvedl nad hlavu pohár pro vítěze polské ligy. I díky tomu se vrátil zpátky do reprezentace.

Když z klubu v létě roku 2022 odcházel do Turecka, zřejmě netušil, že se do něj ještě jednou vrátí. Stalo se tak loni v lednu, kdy se Legii upsal do konce června 2025. V týmu už ale převážně plní jen roli náhradníka, který naskakuje na hřiště z lavičky.

Foto: Profimedia.cz