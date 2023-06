Svatý grál šampionů. Toto je 14 nejcennějších sportovních trofejí na světě

Už od prvního ročníku hrají oba týmy vždy čtyři dvouhry a jednu čtyřhru. Až do roku 1970 mohli v soutěži nastupovat pouze amatérští hráči, od začátku sedmdesátých let už se ale zápolení neobejde bez profesionálů.

Už více než sto let je udělována nejlepšímu mužskému tenisovému družstvu světa „salátová mísa“, jak se také říká poháru, který věnoval v roce 1900 Američan Dwight F. Davis, který jej nechal vyrobit za asi tisíc dolarů u firmy Shreve, Crump & Love. První čtyři roky o něj bojovaly pouze týmy Velké Británie a Spojených států, v roce 1904 vstoupily do soutěže celky Belgie a Francie a od roku 1912 je turnaj pod patronací mezinárodní tenisové federace.

13. Claret Jug (pohár pro vítěze golfového Open Championship)

Udílení Claret Jug pro vítěze golfového British Open se datuje od roku 1872. Stalo se tak poté, co Tom Morris vyhrál prestižní golfový turnaj třikrát v řadě a bylo rozhodnuto nahradit původní Challenge Belt. Trofej, kterou získává vítěz do svého držení jen na rok do dalšího turnaje, se dokonce objevila na pamětní pětiibrové bankovce vydané Royal Bank of Scotland v letech 2004 a 2005.

Foto: Profimedia.cz