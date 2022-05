Svatostánky. 11 stadionů, které psaly (a píšou) historii světového fotbalu

Jenže fotbal se dnes hraje také v supermoderních stáncích, které se dají nazvat fotbalovými chrámy. Pohodlně se do nich vejdou desetitisíce fanoušků a tráva je tam věčně zelená a svěží díky automatickým závlahovým zařízením, které řídí počítače chytřejší než celá česká vláda (takže zase tak chytré ty mašiny asi nebudou).

Branky se dají vytvořit z šutrů, bot nebo svršků a když není po ruce kopačák, dá se čutat i s ručně vyrobeným hadrákem, tenisákem nebo čímkoli, co má aspoň trochu kulatý tvar. Opravdu, pro hraní fotbalu toho moc nepotřebujete.

Komplex byl postaven v roce 1910, během druhé světové války byl poškozen při bombardování a po několika rekonstrukcích má nyní kapacitu přes 75 tisíc diváků. Dnes jde o jednu z nejmodernějších sportovních arén na světě. Old Trafford je druhým největším stadionem ve Spojeném království (po Wembley) a devátým největším v Evropě.

V roce 1971 se na stadionu odehrálo jedno z největších neštěstí ve fotbalových dějinách. V derby mezi Rangers a Celtikem povolila pod náporem stovek diváků jedna z bariér na schodišti a v nastalé davové panice zahynulo 66 příznivců včetně jedné ženy a několika dětí. Další dvě stovky lidí byly zraněny. Na přelomu 70. a 80. let byly zrenovovány tři tribuny, o deset roků později prošla rekonstrukcí i ta hlavní.

Maracaná – Rio de Janeiro, Brazílie

Estádio do Maracaná. Všem náruživým fotbalovým fanouškům by se při vyslovení tohoto jména měl zatajit dech. Býval to největší stadion na světě. Během finále mistrovství světa v roce 1950 pojal údajně až dvě stě tisíc diváků.

FOTO: Slavný stadion Maracaná se změnil. Přesto zůstal stejný

Řečeno slovy mýtické kněžny Libuše – sláva stadionu se dotýká hvězd. V roce 2014 se v Brazílii po čtyřiašedesáti letech znovu konalo mistrovství světa a jeho chloubou byl opět svatostánek Maracaná. Než se tak stalo, stadion prošel rekonstrukcí, která stála přes 200 milionů dolarů. To vše, aniž by byl stařičký stadion zničen nebo doznal zásadních vizuálních změn. Vnější fasáda zůstala zachována, ale přesto se z něj stala supermoderní aréna, v níž jsou staré a nové části stavby dokonale propojené.

Foto: Profimedia.cz