Supertalent i zkušený gólman. 7 slovenských hokejistů, kteří zasáhli do letošní sezony NHL

Zatímco na Jana Ruttu a Ondřeje Paláta vedení Tampy Bay v létě už peníze nenašlo, slovenský bek Erik Černák prodloužil kontrakt s Lightning o dalších osm let. Pětadvacetiletý obránce má v Tampě dobrou pozici, s týmem získal taky dva Stanley Cupy. Nová smlouva mu zajistí 41,60 milionu dolarů.

Druhým slovenským obráncem, který zasáhl do letošního ročníku NHL, je Martin Fehérváry, jenž už v roce 2014 odešel ze Slovenska do Švédska. Třiadvacetiletý bek loni odehrál povedenou sezonu za Washington, kterou okořenil 17 body. Letos si zatím připsal dvě asistence.

Jaroslav Halák (New York Rangers)

Jediným slovenským gólmanem, který se letos objevil v NHL, je Jaroslav Halák. Sedmatřicetiletý veterán, který dříve chytal za Montreal, St. Louis, Washington, New York Islanders či Boston přišel před sezonou z Vancouveru do New Yorku Rangers. Zatím se objevil v pěti zápasech, jedničkou je však Rus Igor Šesťorkin.

Foto: Profimedia.cz