Superposily pro Třinec. Toto jsou tři hráči z NHL, kteří mohou hrát za Oceláře

Hradec Králové lanaří Filipa Hronka. Karlovy Vary zase vábí Martina Frka. A tři hráči z NHL by se mohli objevit i v extraligovém Třinci. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Filip Zadina Pardubický rodák začínal s hokejem v Dynamu, ve kterém taky okusil extraligu. V roce 2017 pak odešel do zámoří a o rok později se stal šestkou draftu, ve kterém ho ulovil Detroit. Letos dvacetiletý Filip Zadina odehrál za Red Wings 28 zápasů, ve kterých dal osm branek a přidal sedm asistencí. Detroit ale neprošel do play-off NHL, a tak by si Zadina měl zahrát za Třinec, kde je asistentem týmu jeho otec Marek Zadina. Mladý útočník se bude podílet na platbě pojistky a do hry by měl naskočit těsně před začátkem soutěže. Foto: Profimedia.cz

Joe Veleno Společně se Zadinou by z Detroitu mohl do Třince přijít i Joe Veleno. Dvacetiletý kanadský útočník, který prošel v draftu roku 2018, sice do NHL ještě nenakoukl, na posledním juniorském šampionátu ale ukázal, jak moc velký potenciál se v něm skrývá. Kanadě pomohl k titulu gólem a pěti asistencemi a brzy by se mohl představit taky v Třinci, který o něj má zájem. Foto: Profimedia.cz