Supercentři pro Mountfield. Podívejte se, které hvězdy láká extraligový Hradec Králové

Vladimír Sobotka

Tak toto by byla pecka. V zákulisí se totiž spekuluje také o příchodu Vladimíra Sobotky, který má na kontě téměř 600 odehraných zápasů v NHL. Poslední dva roky působil v Buffalu, letos však za Sabres odehrál jen 16 zápasů, připsal si tři body a jeho zámořská mise tak možná spěje ke konci. Trenér Růžička by o dvaatřicetiletého útočníka stál, klapalo jim to už před lety ve Slavii, Sobotka by však neměl mít nouzi ani o zahraniční nabídky. Klidně by se mohl vrátit do KHL, kde už dříve hrával za Omsk.

Foto: Profimedia.cz