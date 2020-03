Super nákupy i vyhozené miliony. Toto je nejdražší sestava Sparty všech dob

Poté, co Sparta prodala Tomáše Koubka a pak i Martina Dúbravku, tak si vyhlédla náhradu v Rumunsku. Na Letnou z týmu FCSB přišel Florin Nita, který si držel post jedničky. Letos však více prostoru dostával Milan Heča.

Poté, co se vlády na Letné ujal Andrea Straamccioni, se ve Spartě začaly dít věci. Jednou z posil italského kouče se stal člen širšího kádru turecké reprezentace Semih Kaya, ten ale moc fanoušků o svých kvalitách nepřesvědčil. Dokonce se vrátil i na hostování do Galatasaraye. Letošní sezonu začal v základní sestavě, jenže se v ní opět neudržel.

Také Lukáše Štetinu na Letnou přivedl trenér Stramaccioni. První sezonu měl dobrou, pak mu ale ubýval prostor na hřišti, začal kupit chyby a v zimě se dokonce spekulovalo o jeho odchodu. Jenže stačilo jen pár jarních kol a Štětina se vrátil zpátky do základní sestavy Sparty.

Bogdan Vatajelu přišel do Sparty z rumunské Craiovy, která za něj obdržela okolo 36 milionů korun. Na Letné se ale nedokázal zabydlet v základní sestavě a o svých kvalitách nepřesvědčil. Hostoval i v Jablonci a v létě se vrátil do Rumunska.

Také Tal Ben Chaim přišel do Sparty za Stramaccioniho éry. Měl se stát hlavní ofenzivní zbraní, novou hvězdou týmu, ve Spartě ale zklamal. V rudém dresu odehrál jen 20 zápasů a navíc se potýká i s častými zdravotními problémy. Je otázkou, zda se ve sparťanském dresu ještě objeví.

Sparta o rumunského záložníka stála tolik, že do Anderlechtu poslala 96 milionů korun a udělal z něj nejdražšího hráče ligy. Nicolae Stanciu se na Letné stal i kapitánem, jenže po roce odešel do Saúdské Arábie. Tam ale dlouho nevydržel a před sezonou posílil Slavii. Ta za něj zaplatila přes sto milionů korun.

Střední záložník - Georges Mandjeck (cca 34 mil. Kč)

Sezona: 2017/18

Předchozí klub: Mety

Jedna z dalších posil, kterou v létě roku 2017 přivedl Andrea Stramaccioni. Kamerunský reprezentant se nejprve na Letné moc dlouho neohřál, brzy vypadl ze sestavy a v zimě se vrátil na hostování do francouzských Met. Pak působil i v Izraeli a v létě se se Spartou dostal do sporu. V průběhu podzimu se ale nečekaně vrátil do sestavy a zdá se, že s ním na Letné počítají.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia