Super kaufy i vyhozené miliony. Toto je nejdražší sestava z hráčů, které koupila Sparta

Poté, co Sparta prodala Tomáše Koubka a pak i Martina Dúbravku, si vyhlédla náhradu v Rumunsku. Na Letnou přišel z týmu FCSB rumunský reprezentant Florin Nita, který sice nějakou dobu sváděl boj o místo s Milanem Hečou, nyní je ale na Letné jasnou jedničkou. Čtyřiatřicetiletý Nita je považován za jednoho z nejlepších gólmanů celé ligy.

Pavel Kadeřábek nastavil na Letné vysoký standard, který dlouho nikdo nedokázal vyrovnat. Nezvládl to ani norský pravý bek Andreas Vindheim, který do Sparty dorazil ze švédského Malmö. Své pražské angažmá sice nezačal zle, na Letné od něj ale čekali celkově víc.

Poté, co se vlády na Letné ujal Andrea Stramaccioni, se ve Spartě začaly dít věci. Jednou z posil italského kouče se stal člen širšího kádru turecké reprezentace Semih Kaya, ten ale moc fanoušků o svých kvalitách nepřesvědčil. Třicetiletý stoper se na Letné nikdy nedokázal naplno prosadit a loni Spartu opustil. Aktuálně je hráčem tureckého Malatyasporu.

Bogdan Vatajelu přišel do Sparty z rumunské Craiovy, která za něj obdržela okolo 36 milionů korun. Na Letné se ale nedokázal zabydlet v základní sestavě a o svých kvalitách nepřesvědčil. Hostoval i v Jablonci a pak se vrátil do Rumunska.

Tal Ben Chaim přišel do Sparty za Stramaccioniho éry. Měl se stát hlavní ofenzivní zbraní, novou hvězdou týmu, ve Spartě ale zklamal. V rudém dresu izraelský křídelník odehrál jen 20 zápasů a navíc se potýkal i s častými zdravotními problémy. Loni v létě odešel do Tel Avivu.

Sparta o rumunského záložníka stála tolik, že do Anderlechtu poslala 96 milionů korun a udělala z něj nejdražšího hráče ligy. Nicolae Stanciu se na Letné stal i kapitánem, jenže po roce odešel do Saúdské Arábie. Tam ale dlouho nevydržel a pak posílil Slavii. Ta za něj zaplatila přes sto milionů korun.

Když Bořek Dočkal odcházel v roce 2017 do čínského Che-nanu, získala za něj Sparta přes 230 milionů korun. Po dvou letech se ale tehdejší reprezentační kapitán vrátil do pražského klubu, který za něj zaplatil okolo čtyřiceti milionů korun. Dočkal se stal na Letné zase lídrem a hodně na něj spoléhá i kouč Pavel Vrba, třiatřicetiletý záložník je ale kvůli svým výkonům pod častou palbou kritiků.

Levý záložník - Srdjan Plavšič (cca 26,2 mil. Kč)

Sezona: 2017/18

Předchozí klub: CZ Bělehrad

Také Srdjan Plavšič, stejně jako řada dalších cizinců, přišel do Sparty za Stramaccioniho vlády. Rychlonohý srbský křídelník měl být sázkou do budoucna, už v premiérovém ročníku ale zaujal a připsal si i dva góly. V dalších letech ale nijak nezářil a v létě zamířil po konci smlouvy do Slavie. V Edenu od něj ale čekali víc.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia