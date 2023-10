Super kaufy i vyhozené miliony. Takto by vypadala nejdražší jedenáctka z hráčů, které Sparta koupila na Letnou

Sparta byla vždycky na přestupovém trhu hodně aktivní. Některé investice se Pražanům mnohonásobně vrátily, jiné se ukázaly být naprostými propadáky. Jak by vypadala jedenáctka složená z nejdražších hráčů, které Sparta nakoupila na jednotlivých postech? Její možnou podobu najdete v následujících kapitolách.

Brankář: Florin Nita (1,35 milionu eur) Po odchodu Martina Dúbravky na britské ostrovy zaujal místo mezi tyčemi sparťanské branky Florin Nita, který dorazil do Prahy v únoru roku 2018 z bukurešťského FCSB. Rumunský reprezentant se na Letné rychle zabydlel a stal se gólmanskou jedničkou, jenže později dorazil do klubu Milan Heča, který ho připravil o výsadní pozici. V předminulém ročníku se objevil v brance jen patnáctkrát. V zimě pak měl konflikt s bývalým trenérem Pavlem Vrbou a na jaře už si nezachytal. V brance se neobjevil ani v žádném podzimním ligovém utkání v uplynulé sezoně. Jarní část soutěže strávil na hostování v Pardubicích a následně jako volný hráč odešel zadarmo do Turecka. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Angelo Preciado (2,5 milionu eur) Až do začátku letošního září byl nejdražším pravým bekem, jehož Sparty koupila, Nor Andreas Vindheim, který přišel na Letnou v létě roku 2019 ze švédského Malmö. Před pár týdny ho ale překonal Ekvádorec Angelo Preciado. Pětadvacetiletého zadáka získal pražský klub za téměř dvojnásobnou cenu, za kterou kupoval před čtyřmi lety Vindheima. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Dávid Hancko (2,5 milionu eur) Talentovaný stoper Dávid Hancko odehrál v české lize tři sezony. Nejprve byl ve Spartě jen na hostování z italské Fiorentiny, to se ovšem v létě 2021 změnilo v přestup, za který Pražané zaplatili přibližně 64 milionů korun, což ze slovenského reprezentačního beka udělalo v tu chvíli jednu z nejdražších posil v klubové historii. Hancko si na Letné vybudoval velmi slušnou pozici a Sparta na jeho výkonech hodně stála. Bylo jen otázkou času, než se přestěhuje na známější adresu. V 76 ligových střetnutích dal 14 gólů a zaznamenal osm nahrávek. Podle portálu TransferMarkt byl suverénně nejdražším stoperem ve Fortuna lize. Loni v srpnu ho za šest milionů eur získal Feyenoord Rotterdam, s nímž podepsal smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Semih Kaya (2 miliony eur) Turecký stoper Semih Kaya přišel do Sparty v létě roku 2017 za dva miliony eur z Galatasaraye Istanbul. Bývalý spoluhráč Tomáše Ujfalušiho se měl stát novým lídrem zadních řad, jenže hned v úvodním zápase proti Bohemians 1905 se zranil a musel na operaci. Po zotavení se už na hřiště nikdy pořádně nedostal. Když po třech letech Letnou opouštěl, měl na kontě pouze 28 ligových startů a dva vstřelené góly. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Bogdan Vatajelu (1,3 milionu eur) Bogdan Vatajelu přišel v sezoně 2016/17 do Sparty, která za něho zaplatila okolo 35 milionů korun. Tak vysokou investici ale na začátku nikdo nechápal, protože Vatajelu vůbec nehrál. Přesto nakonec stihl posbírat pět gólových asistencí v šesti duelech a na Letné se přihlásil o další šanci. Pevné místo v základní sestavě si ale nezískal a v ročníku 2018/19 zamířil do Jablonce, za který odehrál 14 duelů. Dal dva góly, přidal nahrávku, pak se ale vrátil tam, odkud do české ligy přišel - do rumunské Craiovy. Foto: Profimedia.cz

Defenzivní záložník: Georges Mandjeck (1,3 milionu eur) Kamerunského reprezentanta Georgese Mandjecka koupila Sparta v létě roku 2017 za více než třicet milionů korun. Na Letné se ale neprosadil, v podzimní části ročníku 2017/18 odehrál jen deset zápasů a vrátil se na hostování do francouzských Mét, odkud do české ligy přišel. Následně působil v Izraeli a pak se dostal do sportu se klubem. Nakonec se ale vrátil do sestavy a v sezoně 2019/20 odehrál ještě 16 ligových utkání. V září roku 2020 odešel zadarmo do belgického Beverenu. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Michal Trávník (1,8 milionu eur) Slovácko, Jablonec, Sparta - tak vypadala mezi lety 2012 až 2021 ligová cesta záložníka Michala Trávníka. V sezoně 2018/19 dal v dresu Jablonce deset branek, přidal stejný počet asistencí a na přestupovém trhu byl o jeho podpis velký zájem. Sledovaly ho kluby z Anglie, Německa nebo Ruska, on ale nakonec zamířil za třicet milionů korun do Sparty. Jenže na Letné na výkony ze severu Čech nenavázal, v lize nedal během dvou let ani jeden gól a v létě 2020 ze Sparty odešel hostovat do Turecka, konkrétně do Kasimpasy. V novém prostředí pookřál, měl místo v základní sestavě a pravidelně hrál. Sotva se však vrátil na Letnou, už se zase stěhoval – tentokrát na Slovácko, kde nyní tráví druhou sezonu. V Uherském Hradišti má devětadvacetiletý borec podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Kaan Kairinen (1,5 milionu eur) Sparta letos v lednu přivedla na Letnou čtyři cizince. Tím nejdražším byl finský reprezentační záložník Kaan Kairinen, který si získal místo v základní sestavě a skvělými výkony pomohl k mistrovskému titulu. Čtyřiadvacetiletý středopolař si do statistik připsal na jaře v 15 zápasech jeden gól a čtyři nahrávky. Podle portálu TransferMarkt za něho Pražané zaplatili norskému Lilleströmu půldruhého milionu eur. Na Letné má podepsaný kontrakt do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Ofenzivní záložník: Nicolae Stanciu (3,75 milionu eur) Byl to tehdy nový ligový rekord. Nicolae Stanciu byl přestupovou prioritou Sparty číslo jedna, jeho příchod se ale protahoval. Čtyřiadvacetiletý Rumun však nakonec dorazil na Letnou na konci ledna 2018 a podepsal smlouvu do roku 2021. Původně se spekulovalo, že nejdražší hráč belgické ligy přestoupí z Anderlechtu za sumu přesahující sto milionů korun, nakonec však stál v přepočtu asi 96 milionů korun. Ve Spartě dostal Rosického desítku a fanoušci věřili, že bude výrazně úspěšnější, než tehdejší drahé letní posily. Láska jim ale dlouho nevydržela. Stanciu jen o rok později „prchl" z Letné za penězi do Saúdské Arábie, odkud se oklikou po půl roce vrátil do české ligy, ale posílil úhlavního rivala – Slavii. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Tal Ben Chaim (2,9 milionu eur) Ofenzivní záložník z Izraele dorazil na Letnou v létě roku 2017 za necelé tři miliony eur, tedy přibližně za 76 milionů korun, a stal se v tu chvíli nejdražším hráčem ligy. Sparťanští fanoušci od něho hodně čekali, jenže Tal Ben Chaim přišel se zdravotními problémy, a to zřejmě poznamenalo celou jeho kariéru v pražském klubu. Bývalý hráč Maccabi Tel Aviv si připsal během tří sezon v české lize na konto jen 20 startů a dvě asistence. V létě 2020 se vrátil jako volný hráč zpět do klubu, odkud do Sparty odešel. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Václav Kadlec (2,7 milionu eur) Když Václav Kadlec odcházel v létě roku 2013 ze Sparty do německého Eintrachtu Frankfurt, prorokovali mu experti zářivou kariéru v zahraničí. V novém klubu sice nezačal špatně, ale postupně se dostával do sestavy stále méně. V roce 2015 se vrátil na Letnou jako hostující hráč, od ledna roku 2016 byl však hráčem Midtjyllandu. V dánském klubu pobyl jen pár měsíců – stihl odehrát část jarní sezony 2015/16 a úvod podzimního ročníku 2016/17. Dohromady zvládl 13 ligových utkání, ve kterých dal tři góly, načež se nechal opět zlákat mateřským klubem a za částku 2,7 milionu eur zamířil do Sparty. Tato suma z něho dělá druhého nejdražšího forvarda v historii letenského klubu. Foto: Profimedia.cz