Super kaufy. 4 nejlepší posily, které v posledních měsících získala Slavia

Do Edenu v létě nebo v zimě přišli třeba Ewerton nebo David Pech. Tedy dva hráči, od kterých se čekalo víc (i když to ještě mohou dokázat). Sešívaní ale získali taky čtyři hráče, z nichž jsou ve Slavii hvězdy. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Simon Deli, Michael Ngadeu a teď Igoh Ogbu. Nigerijský stoper, který přišel do Slavie v zimě z Norska, se vydal ve stopách dvou úspěšných Afričanů a rychle si získal srdce sešívaných fanoušků. Třiadvacetiletý bek předvádí parádní výkony, rychle zapadl mezi lídry.

David Douděra

Ogbu fotbalem žije. Ve Slavii je sice krátce, hned na něm ale vidíte, jak má hrdé sešívané srdce. To samé David Douděra, jenž dorazil do Edenu v létě z Mladé Boleslavi. Loni z pozice krajního beka nasázel deset branek a produktivní je taky ve Slavii. V lize dal čtyři góly a přidal dvě nahrávky, zářil taky ve finále poháru. Ze Slavie se dostal i do reprezentace.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia