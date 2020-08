Super jedenáctka! Takto by vypadal ideální tým uplynulé sezony anglické Premier League

Jak by vypadal ideální tým uplynulé sezony anglické Premier League? Každý fotbalový fanoušek by jej asi poskládal jinak. Jak to dopadlo, když jsme se do jeho tvorby pustili my, zjistíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Brankář: Alisson (Liverpool)

V roce 2018 udělal Liverpool z Brazilce Alissona na pár dnů (než ho překonal přestup Kepy do Chelsea) nejdražšího brankáře všech dob, když za něho poslal do italského AS Řím 65 milionů liber. Stalo se tak jen nedlouho poté, co mu kanonýři Reds nasázeli v semifinále Ligy mistrů sedm branek a navzdory faktu, že ve sportovním životopisu měl v tu chvíli jen jedinou vydařenou sezonu v evropském velkoklubu. Jenže jak to tak vypadá, byly to báječně vynaložené peníze.

Až do roku 2016 působil Alisson v rodné zemi, kde hájil branku klubu Internacional. Poté, co přišel před v roce 2016 do Itálie, musel trpělivě čekat na svou šanci jako rezerva za polským branářem Wojciechem Szczesnym, a postupně přesvědčovat trenéry o svých kvalitách. Pravidelně začal chytat až v ročníku 2017/18 a stal se jedním z pilířů římského týmu při jeho senzačním tažení do semifinále Ligy mistrů. Teď potvrzuje své kvality v nejsledovanější ligové soutěži světa. Liverpool přivedl loni k triumfu v Lize mistrů a letos po 30 letech k anglickému mistrovskému titulu.

Foto: Profimedia.cz