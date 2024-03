Šup, šup, šup - a je to tam! 9 Čechů s nejvyšším procentem úspěšnosti střelby v aktuální sezoně NHL

Část 1 / 10



Šup, šup, šup a je to tam. Tak snadno střílí někteří hokejisté branky. Plácnou do puku a ono to tam spadne. A další pálí na brankáře ostošest, ale štěstí jim přeje zřídkakdy. Nahlédli jsme do statistik českých hokejistů v základní části aktuální sezony NHL a vybrali borce z první zmíněné kategorie. Nesestavili jsme však žebříček podle počtu nastřílených gólů, ale podle procentuální úspěšností střelby. Devět nejlepších hráčů podle tohoto kritéria najdete v následujících kapitolách. Do výběru jsme zařadili jen ty borce, kteří zvládli odehrát aspoň 30 zápasů a překročili desetiprocentní úspěšnost.

Pokračování 2 / 10 9. Ondřej Palát (New Jersey Devils) – 10,1 % úspěšnost střelby V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát. Šikovný útočník, který debutoval v soutěži už v sezoně 2012/13, posbíral v následujícím ročníku, který byl pro něho oficiálně premiérovým, v 81 duelech 59 (23+36) bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Od té doby už ušel pořádný kus hokejové cesty. Chlapi pro vyřazovací boje. 13 Čechů, kteří během kariéry odehráli přes 100 zápasů v play-off NHL V NHL zvládl dosud odehrát 732 utkání, v nichž zaznamenal 472 bodů (160+312), dalších 150 střetnutí přidal v play-off, kde se blýskl 51 góly a 50 nahrávkami. Dvakrát výrazně pomohl Tampě Bay k zisku Stanley Cupu a předloni v létě zamířil za novou štací do New Jersey. Bohužel, jeho rozjezd v novém působišti značně zbrzdilo zranění, které ho poměrně nadlouho vyřadilo ze hry. V New Jersey věřili, že v aktuálním ročníku bude fit a ukáže svoje kvality, ale zatím jsou jeho výkony trochu za očekáváním. Po 55 zápasech má na kontě devět branek, 17 asistencí a jeden záporný bod v +/- bodování. Je to ale poměrně pilný střelec, kterému spadne do branky každý desátý pokus. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 10 8. Filip Zadina (San Jose Sharks) – 10,2 % úspěšnost střelby Útočník Filip Zadina má hokejové geny. Jeho otec Marek patřil dlouhá léta k inventáři české extraligy. Ve sbírce úspěchů má bronz z mistrovství světa juniorů, titul československého šampiona a tři stříbrné medaile z nejvyšší samostatné české soutěže. Nikdy však nebyl draftován, což se jeho synovi podařilo – v roce 2018 po něm sáhl Detroit už jako po šestém hráči v celkovém pořadí. Filip Zadina měl tu v chvíli za sebou fantastickou sezonu. V juniorské lize QMJHL zaznamenal v 57 zápasech 44 gólů a 38 nahrávek, a stal se nejlepším nováčkem soutěže. Odborníci pěli chválu na jeho bruslení, výbušnost, kreativitu, technické dovednosti, kontrolu puku i střelecké schopnosti. Je to houževnatý hráč, který se umí vracet dozadu a pomáhá defenzívě. 14 nejlepších českých hráčů v historii draftů NHL. Přidá se k nim letos někdo další? V ročníku 2018/19 si odbyl debut v NHL a záhy se propracoval z farmy do prvního týmu. Jeho hokejový růst se však (i díky náchylnosti ke zraněním) zastavil a on výkonnostně stagnoval. V létě Detroit opustil a vydal se za novou význou do San Jose. V nejslabším týmu v lize však nemá snadné ukázat, jaký talent v něm vězí. Přesto se snaží a je velmi pilným střelcem, který už vyslal v aktuálním ročníku na branky soupeřů přes stovku střel. Každý desátá zapadla do sítě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 10 7. Radim Zohorna (Pittsburgh Penguins) – 10,5 % úspěšnost střelby Radim Zohorna je ukázkou toho, že i nedraftovaný hráč z české extraligy se může dostat do NHL. S brněnskou Kometou získal dva mistrovské tituly a v lednu roku 2019 zamířil do Mladé Boleslavi. V dubnu 2020 pak podepsal roční kontrakt s Pittsburghem. Začal ve farmářském klubu a vedl si tam skvěle. Ještě než skončila základní část, dostal pozvánku i do prvního celku Penguins. Za Pittsburgh odehrál v ročníku 2020/21 osm zápasů a posbíral čtyři body. Když mu skončila smlouva, klub mu nabídl dvouletý kontrakt. Na začátku ročníku 2022/23 však získalo jeho práva Calgary a v březnu byl vyměněn do Toronta. Od Jágra po Zohornu. Éra českých hokejistů v Pittsburghu trvá už přes 30 let Poté, co mu v kanadském klubu v létě vypršela smlouva, na ocet nezůstal. Dostal laso znovu z Pittsburghu. Aktuální sezonu sice začal ve farmářském klubu v soutěži AHL, ale na konci října dostal pozvánku do prvního týmu a poměrně se mu dařilo. Od poloviny ledna už je ale zase ve farmářském celku. Z hráčů v tomto žebříčku odehrál nejméně střetnutí (31) a na branky vyslal nejmenší počet puků (38), úspěšnost střelby ho však řadí na sedmé místo mezi českým borci v NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 10 6. Radek Faksa (Dallas Stars) – 10,7 % úspěšnost střelby Českou jedničkou draftu NHL v roce 2012 byl Radek Faksa, na něhož ukázal Dallas jako na 13. hráče v celkovém pořadí. Aktuálně třicetiletý útočník debutoval v prvním týmu Stars v sezoně 2015/16 a od té doby se stále drží v sestavě. Z ofenzivního útočníka se ho trenéři proměnili v defenzivní typ a v Dallasu má roli ve třetí či čtvrté formaci a chodí na oslabení. V roce 2020 došel s týmem do finále Stanley Cupu. 5 Čechů, kteří prošli stejným draftem, jako Tomáš Hertl. Všichni si zahráli v NHL Vzhledem k menšímu hernímu vytížení nemá ve statistikách příliš mnoho střel, ale když už pálí, tak poměrně přesně. V aktuálním ročníku má procentuální úspěšnost střelby necelých 11 procent. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 10 5. Martin Nečas (Carolina Hurricanes) – 11,5 % úspěšnost střelby Martina Nečase si Hurricanes vybrali před sedmi lety jako 12. v celkovém pořadí. Talentovaný mladík sice zaujal v předsezonním kempu pár týdnů po draftu, ale v NHL odehrál jen jediné střetnutí a zámořský klub ho pustil zpátky do Brna, kde hokejově vyrůstal. S Kometou pak obhájil mistrovský titul. V roce 2018 zářil Nečas na juniorském světovém šampionátu. Spolu s Američanem Caseym Mittelstadtem byl nejproduktivnějším hráčem turnaje a stal se nejlepším nahrávačem šampionátu. Nyní je už pátým rokem nedílnou součástí sestavy Hurricanes. 9 nejvytíženějších Čechů v aktuální sezoně NHL. Tihle borci tráví nejvíc času na ledě Předloni v létě mu vypršel vstupní kontrakt do NHL a podepsal novou dvouletou smlouvu. Finančně si polepšil, ale za výkony, jaké předváděl v minulé sezoně, by si zasloužil trojnásobný plat. Pětadvacetiletý český borec byl v základní části nejproduktivnějším hráčem týmu a nechal za sebou taková jména jako Sebastian Aho, Andrej Svečnikov či Teuvo Teräväinen. Téměř na dvojnásobek si vylepšil kariérní maximum v počtu nastřílených gólů i získaných bodů. O trochu méně se mu daří v současném ročníku, kdy však opět patří k tahounům mužstva a figuruje mezi třemi nejvytíženějšími útočníky týmu a patří mu šestá příčka podle procentuální úspěšnosti střelby. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 10 4. David Pastrňák (Boston Bruins) – 12,4 % úspěšnost střelby David Pastrňák se díky smlouvě, kterou podepsal v roce 2017, dostal mezi nejlépe placené hráče Bostonu. Tento kontrakt vypršel sedmadvacetiletému forvardovi loni v létě a zároveň mu začala běžet nová, značně vylepšená smlouva, která z něho udělala jednoho z největších boháčů v NHL. Český hokejista se vyprofiloval v jednu z hvězd elitní zámořské ligy a patří k nejlepším střelcům soutěže. Vzhledem k tomu bylo přirozené, že mu Bruins nabídli osmiletou smlouvu, která mu hned v první sezoně svého plnění zajistí 13 milionů dolarů. Celková hodnota kontraktu, který vyprší v roce 2031, činí 90 milionů dolarů. Nejvíckrát mezi elitou. 7 českých hokejistů, kteří si aspoň třikrát zahráli v Utkání hvězd NHL Jsou to bezpochyby skvěle vynaložené peníze, protože Pastrňák je nejproduktivnějším hráčem a vůbec nejvytíženějším forvardem mužstva. Na ledě stráví průměrně v každém střetnutí kolem 20 minut a střílí na branky soupeřů suverénně nejčastěji nejen z českých hráčů, ale je v tomto ohledu nejpilnější v NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 10 3. Dominik Kubalík (Ottawa Senators) – 13,2 % úspěšnost střelby Na Dominika Kubalíka ukázalo v sedmém kole draftu v roce 2013 Los Angeles, které českého útočníka získalo ze 191. pozice. V té době už plzeňský rodák působil v týmu Sudbury Wolves a hrál v juniorské lize OHL. Tuto soutěž si zahrál také v dresu celku Kitchener Rangers, po dvou letech se ale vrátil domů. Premiéru v extralize si odbyl v sezoně 2014/15. Odehrál 35 zápasů za Plzeň, dal tři góly a přidal čtyři nahrávky. Už v dalším ročníku ale vstřelil 25 branek a stal se nejlepším kanonýrem nejvyšší soutěže. Korunu pro krále střelců navíc dokázal obhájit a v sezoně 2016/17 se blýskl dokonce 28 góly. 11 českých hokejistů, kteří si zahráli NHL v Praze. Kdo se doma představí příště? V roce 2017 se vydal do KHL. Jenže v Ufě se neprosadil a vrátil se do Plzně, za kterou odehrál dvacet zápasů a přidal dalších 16 branek. Poté zamířil do švýcarského klubu Ambri-Piotta. V základní části sezony 2018/19 odehrál 50 zápasů, dal 25 branek, přidal 32 asistencí a jako první český hokejista ovládl kanadské bodování soutěže. Navíc byl zvolen nejužitečnějším hráčem ligy, stal se nejlepším útočníkem a dostal se i do ideální sestavy soutěže. V létě roku 2019 zamířil do NHL. Český útočník podepsal roční kontrakt s Chicagem, které na něj získalo práva díky výměně s Los Angeles. Nasázet během premiérové sezony v NHL 30 branek, to se jen tak nevidí. Kubalík to ale dokázal, dal rovných třicet gólů, přidal 16 nahrávek a byl jedním ze tří hráčů, kteří se ucházeli o cenu pro nejlepšího nováčka. Poměrně slušně mu vyšel i druhý ročník v elitní zámořské lize. Po třech sezonách v Chicagu se přestěhoval do Detroitu, kde měl smlouvu do roku 2024, ale v létě byl vyměněn do Ottawy. Moc šťastná výměna to ale nebyla. V kanadském klubu moc prostoru na ledě nedostává, když už ale hraje, předvádí, že střílení gólů má pořád v krvi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 10 2. Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights) – 13,3 úspěšnost střelby Tomáš Hertl je sice nově hráčem klubu Vegas Golden Knights, ale všechny zápasy aktuálního ročníku odehrál v dresu San Jose. Předloni v březnu se dohodl se Sharks na prodloužení smlouvy – osmiletý kontrakt na 65 milionů dolarů z něho udělal jednoho z nejlépe placených hokejistů v NHL. Ve městě hazardu se těší, že získali významnou posilu, jenže otázkou je, kdy se dostane zase na led, protože je momentálně na marodce. V sezoně 2023/24 stačil odehrát 48 utkání, ve kterých posbíral do statistik 34 bodů (15+19), zároveň byl nejvytíženějším útočníkem mužstva a v průměru na utkání vyslal na soupeřovy branky nejvíc střel. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 10 1. Pavel Zacha (Boston Bruins) – 13,8 % úspěšnost střelby Měl se stát novou hvězdou českého hokeje, jenže Pavel Zacha v NHL (zatím) tyto prognózy zcela nenaplnil. Šestka draftu z roku 2015 má sice stále ještě značnou část kariéry před sebou, ale zatím to vypadá, že mimořádná osobnost nejslavnější hokejové ligy světa z něj ne(vy)roste. V NHL debutoval v sezoně 2015/16, kdy zasáhl do jednoho zápasu a připsal si premiérové dvě asistence. Rok nato zaznamenal 24 kanadských bodů, v dalších dvou ročnících přidal ještě jeden navíc. Původně se očekávalo, že by měl být jedním z tahounů New Jersey, to se ale nestalo. 9 let poté. Jak si vedou hráči, kteří byli v draftu roku 2015 vybráni před Pavlem Zachou? Pomohl mu přesun do Bostonu v roce 2022. Hned v premiérovém ročníku v dresu Bruins si vytvořil osobní rekord v počtu kanadských bodů v základní části soutěže (57). Špatně si nevede ani v současné sezoně a opět by mohl překonat padesátibodovou metu. Trenér týmu mu věří a dostává na ledě poměrně hodně času. V průměru je v každém střetnutí na ledě přes 18 minut. V procentuální úspěšnosti střelby je na tom dokonce lépe než jeho krajan, kanonýr David Pastrňák. Foto: Profimedia.cz