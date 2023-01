Střelecká šlechta! 11 nejlepších kanonýrů Liverpoolu v předlouhé historii klubu

Anglický Liverpool je jedním z klubů, které psaly (a píšou) historii fotbalu. V rudých dresech hrálo od roku 1892 nespočet špičkových hráčů. Víte, kteří z nich nastříleli za Reds nevíc gólů? V následujících kapitolách najdete nejlepší desítku všech dob.

11. Sam Raybould – 130 branek (1900 – 1907) Sam Raybould hrál za Liverpool na začátku 20. století. Nastřílel 120 ligových gólů v pouhých 211 zápasech. Nejlepším kanonýrem klubu zůstal dvacet let. Dobový tisk psal o tom, že pokud bránící hráč ztratil míč v souboji s Raybouldem, mohl už jít klidně ke středovému kruhu, protože téměř stoprocentně padl gól.

10. Harry Chambers – 151 branek (1915 – 1928) V roce 1922 a 1923 pomohl Harry Chambers Liverpoolu vyhrát First Division, když v 72 zápasech nastřílel 41 gólů včetně památného hattricku do sítě Evertonu při výhře 5:1 v roce 1922. V klubu strávil dlouhých třináct let a nebýt první světové války, mohl mít na kontě ještě víc gólů.

9. Michael Owen – 158 branek (1996 – 2004) Michael Owen vlétl na profesionální fotbalovou scénu jako teenager na konci 90. let minulého století. Už v debutovém utkání zaznamenal premiérový gól za Reds a během prvních dvou sezon jich nastřílel šestačtyřicet. Dodnes je druhým nejmladším střelcem v historii klubu. První branku vstřelil ve věku 17 let a 144 dnů a teprve v listopadu roku 2016 ho překonal Ben Woodburn, jemuž bylo 17 let a 14 dnů. Foto: Profimedia.cz

8. Kenny Dalglish – 172 branek (1977 – 1990) Pro fanoušky Liverpoolu zůstává Kenny Dalglish v paměti jako „Král Kenny.“ Skotský hráč možná fotbalově předběhl svou dobu. Kromě toho, že to byl excelentní kanonýr, byl také komplexním, chytrým a nesmírně obratným hráčem. Numero pro vyvolené. 13 nejlepších fotbalistů, kteří nosili (či nosí) na dresu mýtické číslo 7 Dalglish nebyl nikdy sobecký – vedle toho, že střílel hodně gólů, spousty jich připravoval i spoluhráčům. Liverpool přivedl k šesti mistrovským titulům, když v letech 1977 až 1990 nastřílel 172 branek. Celkem pomohl klubu vybojovat úctyhodných 22 trofejí. Později tým vedl jako trenér. Foto: Profimedia.cz

7. Mohamed Salah - 172 branek (2017 - současnost) Dvakrát v řadě (2017 a 2018) a pak ještě v roce 2021 získal egyptský útočník Mohamed Salah cenu pro nejlepšího afrického fotbalistu roku a možná to nebylo naposled, co tuto stále prestižnější individuální trofej získal. Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu v sezoně 2017/18. V roce 2019 přivedl Reds k triumfu v Lize mistrů, o rok později po třiceti letech k vítězství v Premier League. Tihle borci se pro sebe narodili. 7 nejlepších útočných dvojic v historii Liverpoolu Třicetiletý útočník zaznamenal během své premiérové sezony na ostrovech v dresu Liverpoolu 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a své superhvězdě už několikrát prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt. Momentálně má na kontě 172 v dresu Reds, stejně jako legendární Kenny Dalglish, ale na k jejich vstřelení mu stačilo odehrát o 236 utkání méně. Foto: Profimedia.cz

6. Robbie Fowler – 183 branek (1993 – 2001, 2006 – 2007) Říkalo se mu Bůh. Hned během premiérové sezony v roce 1993 dal Robbie Fowler v prvních třinácti zápasech 12 gólů. Do konce soutěžního ročníku zvládl nastřílet také nerychlejší hattrick v historii Premier League. Arsenalu dal tři góly v rozmezí pouhých 4 minut a 33 vteřin. ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších střelců v historii Premier League Do roku 1997 zvládl ve třech po sobě jdoucích sezonách nasázet soupeřům víc než třicet branek. V roce 2001 pomohl sedmnácti góly vybojovat tři cenné poháry – Pohár UEFA, FA Cup a Ligový pohár. Pak odešel za 12 milionů liber na dvě sezony do Leedsu, odkud se přes Manchester City vrátil zpátky do Liverpoolu, aby spolu s Barošem a Šmicerem zvedl nad hlavu pohár pro vítěze Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz

5. Steven Gerrard – 186 branek (1998 – 2015) Říkalo se, že Steven Gerrard dává „zvláštní“ góly. Ale v Liverpoolu jich dával hodně a většinou to byly moc důležité trefy. Před lety se bývalý kapitán Liverpoolu svěřil novinářům s obavami, že nikdy nevyhraje anglickou Premier League. „Je to věc, na kterou myslím každý den,“ přiznal tehdy reprezentační záložník. Jeho předtucha se nakonec naplnila. Steven Gerrard a 9 skvělých hráčů, kteří nikdy nevyhráli anglický titul Reds vyhráli nejvyšší anglickou soutěž v sezoně 1989/90, kdy bylo Gerrardovi pouhých deset let. Tehdy ještě nenesla název Premier League, ale Football League First Division. Nejblíže k titulu byl Liverpool od té doby v sezoně 2001/02, kdy skončil za Arsenalem a v ročníku 2008/09, kdy o čtyři body prohrál těsnou bitvu o titul s Manchesterem United. Gerrard Liverpoolu už vybojovat jeho osmnáctý ligový titul nepomohl. Připojil se tak na krátký seznam klubových legend, které se z poháru pro vítěze nikdy neradovaly. Přesto zůstane jednou z největších osobností v dlouhé historii Reds. Foto: Profimedia.cz

4. Billy Liddell – 228 branek (1938 – 1961) Billyho Liddella fanoušci Liverpoolu tak uctívali, že přejmenovali klub na jeho počest na „Liddellpool.“ Skotský útočník strávil na Anfield Road celou kariéru, kterou ukončil v roce 1961, krátce před 40. narozeninami. Foto: Profimedia.cz

3. Gordon Hodgson – 241 branek (1925 – 1936) Jihoafrický rodák Gordon Hodgson zaznamenal během jedenácti let v Liverpoolu úctyhodný průměr téměř 22 vstřelených gólů za sezonu. V klubu odehrál přes tři stovky zápasů, v nichž nasázel soupeřům 241 branek.

2. Roger Hunt – 285 branek (1958 – 1969) Co se týče ligových gólů, nikdo jich nedal v Liverpoolu víc než sir Roger Hunt, který byl polovinou zabijáckého ofenzivního dua, jehož druhou půlkou byl Ian St John. Tihle hoši řádili v dresu Liverpoolu v šedesátých letech minulého století.