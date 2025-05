Střelecká marnost. 8 útočníků, kteří odehráli v aktuální sezoně NHL přes 20 utkání a nedali jediný gól

„Je to marný, je to marný, je to marný“, řekl by klasik. A mnozí hokejisté z NHL by mu po aktuální sezoně dali za pravdu.



Část 1 / 9



Útočníci jsou na ledě především od toho, aby stříleli branky. Jenže to se mnohdy snadněji řekne, než provede. V základní části aktuální sezony NHL naskočilo na led 108 forvardů, kteří neskórovali ani jednou. Pravda, někteří odehráli jen pár utkání a nedostali na ledě mnoho prostoru a času, osm borců však zvládlo naskočit aspoň do 20 zápasů a stejně měli na konci ročníku v kolonce vstřelených branek nulu. Tyto hráče, kteří měli zřejmě zakleté hokejky, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 9 Brennan Othmann (New York Rangers) Počet odehraných zápasů v základní části sezony 2024/25: 22

Počet střel na branku: 20

Bilance: 2 body (0+2)

Plat v sezoně 2024/25: 863 tisíc dolarů Měl být jednou z osobností NHL, platil za veliký hokejový talent, ale v současnosti je to utrápený hráč pro třetí či čtvrtou pětku. Kariéra Kanaďana Brennana Othmanna se neubírá směrem, který experti předpokládali. Mistr světa ze šampionátu osmnáctek a dvojnásobný vítěz juniorského mistrovství světa byl do NHL draftován v roce 2021 jako 16. v celkovém pořadí New Yorkem Rangers. Do elitní zámořské ligy nakoukl poprvé v ročníku 2023/24, kdy odehrál tři zápasy, aniž by bodoval. O sezonu později měl na kontě 22 střetnutí, ve kterých však zaznamenal pouhé dvě asistence. Ve farmářském týmu Hartford Wolf Pack v soutěži AHL se mu však dařilo a v 27 utkání nastřílel 12 branek. V Madison Square Garden má podepsaný vstupní kontrakt do konce příštího ročníku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 Kurtis MacDermid (New Jersey Devils) Počet odehraných zápasů v základní části sezony 2024/25: 23

Počet střel na branku: 7

Bilance: 0 bodů

Plat v sezoně 2024/25: 1,25 milionu dolarů Skoro dvoumetrový a přes metrák vážící forvard Kurtis MacDermid nemá v popisu práce střílení branek, ale spíše „špinavou“ fyzickou práci a ochranu hvězd New Jersey, přesto už během devět sezon dlouhé kariéry v NHL stačil dát 11 gólů. V sezoně 2024/25 však ruce nad hlavu po vlastní trefě nezvedal ani jednou. MacDermid se v roce 2022 radoval v dresu Colorada ze zisku Stanley Cupu – byť v play-off neodehrál jediný zápas, v základní části nastoupil do 58 utkání a nasbíral pět bodů (2+3). V průběhu následujícího ročníku byl vyměněn do New Jersey, kde loni v létě prodloužil smlouvu o další tři roky. Manažeři Devils už možná tohoto podpisu začínají litovat. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 Michael Pezzetta (Montreal Canadiens) Počet odehraných zápasů v základní části sezony 2024/25: 25

Počet střel na branku: 14

Bilance: 0 bodů

Plat v sezoně 2024/25: 825 tisíc dolarů V předchozích třech sezonách nastřílel kanadský útočník Michael Pezzetta za Montreal 15 branek. Odehrál v nich sice vždycky víc zápasů než v současném ročníku, přesto jeho nynější bilanci nelze označit jinak než jako „tristní“ – nejenže nedal jediný gól, ale nezaznamenal žádnou asistenci. Sedmadvacetiletý borec, jehož Habs draftovali v šestém kole v roce 2016, má podepsaný kontrakt do konce června tohoto roku. Pak velmi pravděpodobně zmizí nejen z Montrealu, ale i z NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 Ben Jones (Minnesota Wild) Počet odehraných zápasů v základní části sezony 2024/25: 26

Počet střel na branku: 24

Bilance: 0 bodů

Plat v sezoně 2024/25: 275 tisíc dolarů Když kanadský centr Ben Jones prošel v roce 2017 až sedmým kolem draftu, v němž si jej vybrali zástupci Vegas Golden Knights, možná ani moc nedoufal, že si někdy v NHL zahraje. V sezoně 2021/22 však dostal první šanci a odehrál dva zápasy, aniž by v nich bodoval. Ve farmářských týmech ale s produktivitou neměl nejmenší problémy. V ročníku 2022/23 a v tom následujícím hrál pouze v soutěži AHL a ve 143 zápasech nastřílel 38 branek a zaznamenal 97 bodů. I v současné sezoně byl ve farmářském týmu Iowa Wild jedním z tahounů mužstva, jakmile ale došlo na to, aby se předvedl v NHL, byla to bída. V 26 střetnutích posbíral do statistik deset trestných minut a tři záporné body za účast na ledě při obdržených brankách, víc nic. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 Hendrix Lapierre (Washington Capitals) Počet odehraných zápasů v základní části sezony 2024/25: 27

Počet střel na branku: 18

Bilance: 8 bodů (0+8)

Plat v sezoně 2024/25: 863 tisíc dolarů Dvaadvacítkou draftu v roce 2020 se stal kanadský centr Hendrix Lapierre. Nebýt zranění, které mu v sezoně 2019/20 dovolilo sehrát jen 19 utkání, mohl být v první desítce. V soutěži AHL si vedl v premiérové sezoně (2022/23) mezi dospělými poměrně slušně – v 60 zápasech posbíral 30 bodů za 15 branek a 15 nahrávek. Premiéru v NHL si však odbyl, když hrál v juniorské lize QMJHL o rok dříve, když naskočil do šesti střetnutí a zaznamenal dokonce premiérový gól. V minulém ročníku zvládl v elitní lize v dresu Washingtonu 51 utkání, ve kterých dal osm gólů, v té současné však jako by mu někdo zaklel hokejku. V 27 duelech sice posbíral osm bodů za asistence, ale ani jedna z 18 střel, které vyslal na brankáře, nepropadla do sítě. Za pár týdnů mu v hlavním městě USA skončí smlouva a jeho osud je značně nejistý. Nový roční kontrakt by mu ale v některém klubu mohli nabídnout. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 Liam O’Brien (Utah) Počet odehraných zápasů v základní části sezony 2024/25: 28

Počet střel na branku: 34

Bilance: 2 body (0+2)

Plat v sezoně 2024/25: 1 milion dolarů Třicetiletý Kanaďan Liam O’Brien sice nemá v popisu práce pravidelně střílet góly, přesto se od něj občas nějaký příspěvek v podobě puku v soupeřově brance čeká. Borec, který má své místo ve třetí či čtvrté pětce Utahu, dosud odehrál v NHL během devíti sezon 227 utkání, v nichž nastřílel 11 gólů. Před sezonou 2021/22 se přestěhoval z Colorada do Arizony a klubu je věrný i poté, co se přesunul před ročníkem 2024/25 do Utahu. Zatímco však v předchozích letech dokázal během základní části vždy několikrát skórovat, nyní to nezvládl. Ani jediná z 34 střel, které v 28 zápasech vyslal na branky soupeřů, se „neujala“. V klubu, který před nadcházející sezonou dostal do znaku mamuta a získal oficiální název Utah Mammoth, má smlouvu ještě na další dva roky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 Matt Martin (New York Islanders) Počet odehraných zápasů v základní části sezony 2024/25: 32

Počet střel na branku: 17

Bilance: 2 body (0+2)

Plat v sezoně 2024/25: 775 tisíc dolarů Až v pátém kole jako 148. hráče v celkovém pořadí si vybrali v roce 2008 v draftu NHL Ostrované z New Yorku Matta Martina, ale zřejmě toho nelitovali. Aktuálně šestatřicetiletý metrákový borec měl dlouhá léta pověst rváče, provokatéra, tvrdého hittera, ale taky podlého bastarda, jemuž není žádná prasárna cizí. Čtyřikrát se propracoval během sezony nad stovku obdržených trestných minut - nejvíc to bylo v ročníku 2010/11, kdy si odseděl na trestné lavici 147 minut. K tomu však vždycky přidával jako bonus i nějakou tu branku. V 987 utkáních, které v kariéře během 16 sezon odehrál, dal 81 gólů, jenže v této sezoně byl poprvé v kariéře naprosto jalový. Vypadá to, že další trefy v NHL už nepřidá. Za pár týdnů mu končí smlouva a nové se zřejmě už nedočká. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 Ryan Reaves (Toronto Maple Leafs) Počet odehraných zápasů v základní části sezony 2024/25: 35

Počet střel na branku: 14

Bilance: 2 body (0+2)

Plat v sezoně 2024/25: 1,35 milionu dolarů Moc gólů ani nahrávek během sezony nikdy ve statistikách nemá, ale na trestné minuty je docela kanón. Řeč je o osmatřicetiletém útočníkovi Ryanu Reavesovi. Kariéru v NHL odstartoval v sezoně 2010/11 a od té doby nastřádal v elitní lize už přes devět stovek zápasů v dresech St. Louis, Pittsburghu, Las Vegas, New Yorku Rangers a Toronta. Se 188 centimetry nepatří k obrům, ale jeho 102 kilogramů živé váhy dovede soupeře u mantinelů pořádně zabolet. Protivníky trefuje rád a velmi často. Během kariéry v NHL se už čtyřikrát v základní části dopracoval k více než stovce trestných minut. VIDEO: Záludní bastardi. Toto je 16 nejzákeřnějších hokejistů, kteří působí v NHL Styl jeho hry se změnil poté, co začal v roce 2018 oblékat dres Vegas Golden Knights. Už nebyl hokejistou, který hrál jen fyzicky náročný hokej, ale začal se ocitávat v médiích kvůli zákeřnostem, včetně úderů do hlav soupeřů. Příkladem může být jeho zákrok z play-off v roce 2021, kdy zasadil nebezpečný úder bývalému obránci Minnesoty Wild Ryanu Suterovi. Dvouzápasový distanc dostal ve stejném roce za incident s Ryanem Gravesem z Colorada. „Abych byl upřímný, myslím, že tohle se nedá nazvat fyzičností,“ řekl po zápase tehdejší kapitán Avalanche Gabriel Landeskog. „Reaves měl za cíl ve třetí třetině někoho zranit, a přesně to dělal.“ V sezoně 2024/25 nasbíral v 35 zápasech do statistik „jen“ 28 trestných minut, ale jeho gólové konto zůstalo na nule, což se mu stalo poprvé v kariéře. Reparát bude moci složit v příštím ročníku, protože má podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz