Střelecká marnost. 7 útočníků, kteří odehráli v aktuální sezoně NHL aspoň 15 utkání a nedali jediný gól

Útočníci jsou na ledě především od toho, aby stříleli branky. Jenže to se mnohdy snadněji řekne, než provede. V základní části aktuální sezony NHL naskočilo na led 101 forvardů, kteří neskórovali ani jednou. Pravda, někteří odehráli jen pár utkání a nedostali na ledě mnoho prostoru a času, sedm borců však zvládlo naskočit aspoň do 15 zápasů a stejně měli na konci ročníku v kolonce vstřelených branek nulu. Tyto hráče, kteří měli zřejmě zakleté hokejky, najdete v následujících kapitolách.

Úkolem téměř dvoumetrového a přes metrák vážícího kanadského hromotluka Rosse Johnstona není dávat góly, ale chránit hvězdy New Yorku Islanders, případně provokovat ty na straně soupeře. Do NHL nebyl nikdy draftován, ale před sezonou 2015/16 dostal nabídku vstupního kontraktu od Ostrovanů a klubu je dodnes věrný. Dvakrát už s ním prodloužil smlouvu o čtyři roky – naposled tak učinil v roce 2021.

Kevin Rooney (Calgary Flames)

Počet odehraných zápasů v základní části sezony 2022/23: 17

Počet střel na branku: 14

Bilance: 1 bod (0+1)

Plat v sezoně 2022/23: 1,3 milionu dolarů

Strýc devětadvacetiletého Američana Kevina Rooneyho – Steve – vyhrál v roce 1986 s Montrealem Stanley Cup. On má ve sbírce úspěchů bronzovou medaili z mistrovství světa v roce 2021, kde byl vůbec nejlepším hráčem na buly.

V minulých sezonách, kdy hrával v dresech New Yorku Rangers a New Jersey Devils, neměl se střílením branek problém, byť jich nedával nikdy mnoho, v té současné však po přestupu do Calgary, kde podepsal dvouletý kontrakt, jako by mu někdo zaklel hokejku. V 17 utkáních, do kterých nastoupil, sice čtrnáctkrát vystřelil na branky soupeřů, žádný puk ale do sítě nedostal. V NHL má dosud na kontě 227 utkání a 46 bodů (24+22).

Foto: Profimedia.cz