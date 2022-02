Střelci v pubertě. 10 hokejistů, kteří dali první gól v NHL v nejnižším věku

Všechna čest Davidu Pastrňákovi. Skórovat před dovršením devatenáctých narozenin v nejslavnější hokejové soutěži světa, to už něco znamená. V historii NHL však najdeme řadu hráčů, kteří to zvládli ještě dříve než talentovaný český útočník, z něhož se od té doby stala hvězda ligy. Někteří dokonce o hodně dříve.

Klub: Pittsburgh Penguins Zápas: Pittsburgh Penguins – New York Rangers 6:5 Den konání zápasu: 12.10. 2006 Věk střelce: 18 let 32 dnů

Klub: Chicago Blackhawks Zápas: Chicago Blackhawks – St. Louis Blues 3:1 Den konání zápasu: 19.10. 1974 Věk střelce: 18 let 32 dnů

Klub: Florida Panthers Zápas: Florida Panthers – Dallas Stars 4:2 Den konání zápasu: 3.10. 2013 Věk střelce: 18 let 31 dnů

Klub: Boston Bruins Zápas: Boston Bruins – Toronto Maple Leafs 7:6 Den konání zápasu: 22.11. 1942 Věk střelce: 18 let 11 dnů

Klub: Toronto Maple Leafs Zápas: Toronto Maple Leafs – New York Rangers 5:2 Den konání zápasu: 30.10. 1943 Věk střelce: 17 let 322 dnů

Klub: Toronto Maple Leafs Zápas: Toronto Maple Leafs – Boston Bruins 4:2 Den konání zápasu: 30.10. 1943 Věk střelce: 17 let 263 dnů

Klub: Boston Bruins Zápas: Boston Bruins – Chicago Blackhawks 5:5 Den konání zápasu: 24.11. 1942 Věk střelce: 17 let 222 dnů

Klub: Toronto Maple Leafs Zápas: Toronto Maple Leafs – Chicago Blackhawks 4:1 Den konání zápasu: 31.10. 1943 Věk střelce: 17 let 207 dnů

2. Don Raleigh (Kanada)

Klub: New York Rangers

Zápas: New York Rangers – Toronto Maple Leafs 2:5

Den konání zápasu: 21.11. 1943

Věk střelce: 17 let 147 dnů