Střelci a nahrávači v jednom balení. 5 nejproduktivnějších hráčů anglické Premier League v aktuální sezoně

5. James Maddison (Leicester City) – 11 bodů (7 branek a 4 asistence)

Hvězda Jamese Maddisona se naplno rozzářila po přestupu do Leicesteru, který se uskutečnil v létě roku 2018. Nový zaměstnavatel za něho zaplatil Norwichi 20 milionů liber a záhy se ukázalo, že to byla nesmírně dobrá investice. Momentálně je jeho cena více než dvakrát vyšší.

Pětadvacetiletý Angličan v aktuálním ročníku Premier League odehrál 13 utkání, ve kterých nastřílel sedm branek a na další čtyři nahrál spoluhráčům. Je to naprosto komplexní hráč, který téměř nemá slabé stránky. Snad by jen mohl trochu víc pomáhat v defenzívě, ale co se týče ofenzivních a kreativních dovedností, patří mezi ligovou elitu.

Foto: Profimedia.cz