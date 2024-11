Střelci a nahrávači v jednom balení. 4 nejproduktivnější hráči anglické Premier League v aktuální sezoně

Část 1 / 5



Jak vypadá tabulka hráčů podle počtu bodů za góly a asistence v anglické Premier League po odehrání jedenácti kol? Čtyři nejproduktivnější borce z aktuálního ročníku v nejsledovanější fotbalové lize světa najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 5 4. Bukayo Saka (Arsenal) – 10 bodů (3 góly a 7 asistencí) Bukayo Saka byl už od 15 let členem všech anglických mládežnických reprezentačních výběrů a 42 zápasů už zvládl i v seniorském celku Albionu. Je to typ moderního univerzálního fotbalisty, který může naskočit téměř na všech postech. V Arsenalu hraje nejčastěji na pravém křídle, ale když na to přijde, umí také operovat na opačné straně hřiště. Aktuální tržní ceny 12 nejdražších fotbalistů současnosti. Za ty prachy by rok fungovalo krajské město V prvním celku Gunners debutoval v sezoně 2018/19. V minulém ročníku naskočil do 35 utkání v Premier League a zaznamenal 16 gólů a devět asistencí. V tom současném už má na kontě po deseti odehraných zápasech tři přesné trefy a sedm nahrávek. Saka je výkonnostní stálicí v sestavě Gunners. V každém střetnutí ze sebe dostane to nejlepší. Jeho role v týmu je naprosto nepostradatelná a pro klub je jednou z velkých nadějí pro budoucnost. Klíčovou úlohu už má také v národním týmu Anglie. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5 3. Cole Palmer (Chelsea) – 12 bodů (7 gólů a 5 asistencí) V současnosti nenajdete v anglické Premier League lepšího mladého hráče, než je dvaadvacetiletý Cole Palmer. V Manchesteru City si teď možná drbou hlavy, že supertalentovaného borce, který prošel tamní akademií, prodali loni v září do Chelsea, byť za něj inkasovali 47 milionů eur. Nyní je jeho cena podle portálu TransferMarkt skoro dvakrát vyšší, vzrostla na 90 milionů eur a vypadá to, že poroste i nadále, protože Palmer doslova září. Zelenáči v akci. 12 nejmladších týmů z prestižních evropských fotbalových soutěží v sezoně 2024/25 V aktuálním ročníku nejvyšší anglické ligy nasázel v jedenácti zápasech sedm branek a přidal k nim pět asistencí. Je to jeden z nejnebezpečnějších ofenzivních hráčů v elitní ostrovní soutěži, a nebýt občasné mladické nedisciplinovanosti, dalo by se říci, že je naprosto vyzrálým a komplexním fotbalistou. Na Stamford Bridge dobře tuší, že mají v kádru poklad, takže si jej pojistili až do roku 2033. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 5 2. Erling Haaland (Manchester City) – 12 bodů (12 gólů) Erling Haaland byl ještě před pár lety patrně nejsledovanějším fotbalovým teenagerem v Evropě. Norský reprezentant, který je synem někdejšího hráče Nottinghamu Forest, Leedsu a Manchesteru City Alfa-Inge Haalanda, je téměř dvoumetrovým útočníkem. Do povědomí širší veřejnosti se nejprve dostal na mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2019, kde si devíti brankami vystřílel Zlatou kopačku pro nejlepšího kanonýra turnaje. Všechny je nasázel v jediném utkání proti Hondurasu, které Norové vyhráli 12:0. Střeleckou formu si pak přenesl i do rakouské a posléze do německé nejvyšší soutěže, kde hrál v dresech Salcburku, respektive Dortmundu. Bylo jasné, že Borussia mimořádný talent dlouho neudrží. V roce 2022 se přestěhoval do Manchesteru City. Zlatan, Haaland a spol. 6 nejlepších Skandinávců ve fotbalové historii I když asi nikdo nepochyboval o tom, že Citizens získali v osobě Haalanda fenomenálního fotbalistu, přece jen mohla nejednomu fanouškovi hlodat v mozku myšlenka, zda zvládne bez problémů přechod z německé do anglické ligy. Brzy však bylo zcela jasné, že norský supertalent nepůjde ve stopách Andreje Ševčenka či Radamela Falcaa, protože jeho start v ostrovní soutěži byl doslova raketový. V 35 zápasech premiérové sezony Premier League dokázal Haaland nastřílet neuvěřitelných 36 branek a zaznamenat čtyři hattricky, což byl nejlepší vstup do soutěže v její historii. V minulém ročníku sice malinko polevil, ale i tak se blížil k průměru jednoho vstřeleného gólu na utkání. V neuvěřitelné fazoně vstoupil do aktuální sezony. Jedenáct utkání mu stačilo na to, aby nasázel soupeřům tucet gólů. Vypadá to, že obránce (nejen) v Premier League čeká pár pořádně perných sezon. Podle portálu TransferMarkt je s cenovkou 200 milionů eur momentálně nejcennějším fotbalistou na světě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5 1. Mohamed Salah ( Liverpool) – 14 bodů (8 gólů a 6 asistencí) Dvakrát v řadě (2017 a 2018) získal egyptský útočník Mohamed Salah cenu pro nejlepšího afrického fotbalistu roku a možná to nebylo naposled, co tuto stále prestižnější individuální trofej získal. Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu v sezoně 2017/18. V roce 2019 přivedl Reds k triumfu v Lize mistrů, o sezonu později po třiceti letech k vítězství v Premier League. Dobyvatelé Albionu. 25 nejlepších cizinců v historii anglické Premier League Aktuálně dvaatřicetiletý útočník zaznamenal během své premiérové sezony na ostrovech v dresu Liverpoolu 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a své superhvězdě už několikrát prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt. Nyní má jednat o dalším prodloužení a vypadá to, že se klub se svou živoucí legendou dohodne na dalším pokračování spolupráce. Foto: Profimedia.cz