Středoevropská stopa v exotické destinaci. 6 českých hokejistů, které dosud zlákal čínský Kunlun

Vojtěch Mozík

Vojtěch Mozík má v 28 letech poměrně bohatý hokejový životopis. Mladoboleslavský odchovanec si zahrál na přelomu let 2011/12 na mistrovství světa juniorů a v roce 2013 odešel do Plzně. Přestože nebyl nikdy draftován, podepsal v roce 2015 vstupní kontrakt do NHL s New Jersey Devils, ale čas v zámoří strávil především ve farmářském celku. V prestižní lize naskočil jen do sedmi zápasů a vyšel bodově naprázdno.

V roce 2017 se z Ameriky přesunul do Ruska a upsal se Podosku. Po dvou povedených sezonách zamířil do švédského Färjestadu, kde odehrál minulý ročník a část toho současného. V prosinci to však ve Skandinávii zabalil a posunul se na východ, kde se domluvil na smlouvě do konce sezony s Kunlunem. Dosud zvládl v dresu čínského klubu naskočit do 18 utkání, v nichž zaznamenal šest bodů.

Foto: Profimedia.cz