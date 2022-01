Stramaccioni a spol. aneb 4 zahraniční trenéři, kteří vedli české ligové kluby

Trenéřina v české lize, to je specifická disciplína. Kluby si kouče mění jako na běžícím páse a příliš se nepouští do neprobádaných experimentů. Podívejte se třeba na životopis bývalého kouče Sparty Petra Rady. Ten už vedl také Teplice, Plzeň, Jablonec, Liberec, Slavii, Jihlavu a Příbram. A takových by se našlo víc… V lize už působila i řada Slováků a také čtyři trenéři ze zahraničí. Jejich jména a fotbalové osudy najdete v následujících kapitolách.

Andrea Stramaccioni Sparta v létě roku 2017 mohutně posilovala, a to nejen hráčský kádr. Posilou se měl stát také italský kouč Andrea Stramaccioni. Do Prahy přicházel s vizitkou trenéra juniorských celků AS Řím a Inter Milán, kde se stal v roce 2012 hlavním koučem. Následně vedl Udine a řecký Panathinaikos. Sparťanské šéfy měl varovat fakt, že všude pobyl jen jeden rok, ale zřejmě byli zaslepení. Ještě než začala sezona 2017/18, přivedl na Letnou několik drahých hráčů, ale jak se později ukázalo, jeho přestupová politika byla naprostou katastrofou. Internacionalizace kádru se ukázala jako špatná cesta. Stramaccioni evidentně podcenil prostředí, do něhož přicházel. Super kaufy i vyhozené miliony. Toto je nejdražší sestava z hráčů, které koupila Sparta Obrovskými přestupovými částkami za (pseudo)posily vytvořil na mužstvo tlak, pod nímž se sesypalo. Nakonec točil v v sestavě bezhlavě všechny hráče, ale optimální složení nenašel. Fanoušci si dělali legraci, že základní jedenáctku před každým zápasem losuje. Bylo divem, že na lavičce Sparty přežil Vánoce, ale do konce sezony stejně nevydržel, a to ani navzdory dalšímu masivnímu utrácení v zimním přestupovém období. Na začátku března 2018 konečně i ti nejméně dovtipní v klubu pochopili, že jeho angažování byl krok vedle a Stramaccioni dostal padáka. Foto: Profimedia.cz

Alex Pastoor Jméno, které budilo vášně. Když nizozemský kouč Alex Pastoor přicházel na začátku března roku 2014 do Slavie, v Edenu si od něj slibovali i nemožné. Bývalý trenér Excelsioru či Nijmegenu převzal tým po Miroslavu Koubkovi a měl ho naučit novým trendům. Boháč Stramaccioni. Ve Spartě měl vyšší plat, než kouč české reprezentace Jenže Slavia prohrála v úvodním utkání s Teplicemi a ani zbytek jeho angažmá nebyl moc povedený. Z deseti zápasů vyhrál jen tři a v jednom remizoval. Slávisté se zachránili až v posledním kole a to ještě zásluhou ztrát soupeřů. Pastoor navíc už dvě kola před koncem oznámil návrat do vlasti a společně s Marco van Bastenem se ujal Alkmaaru. Foto: Michal Růžička / MAFRA /Profimedia.cz

Massimo Morales V Příbrami se protočilo neuvěřitelné množství trenérů, mezi nimiž byl i jeden Ital. V roce 2008 převzal tým Massimo Morales, který dříve vedl mládež v Bayernu Mnichov, působil jako skaut AC Milán a byl asistentem u reprezentace Ghany. 7 trenérských legend, které přijely do Česka se svými velkokluby Do Příbrami přišel v době, kdy byl tým ve druhé lize a dotáhl ho zpět mezi elitu. Další sezonu už ale nepřežil, Příbram měla tragické jaro, z deseti zápasů získala jen sedm bodů a propadla se na poslední pozici. „Bohužel, fotbal se hraje na výsledky, takže nějak jsem do toho sáhnout musel,“ uvedl po odvolání italského kouče boss Starka. Foto: Martin Sekanina / CNC / Profimedia