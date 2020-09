Stoper Kaya už je zase v kurzu. Podívejte se, které kluby o něj mají zájem

Semih Kaya přišel do Sparty v létě roku 2017 za více než padesát milionů korun. Turecký stoper se stal nejlépe placeným hráčem Fortuna ligy, na Letné ale nepřesvědčil a po uplynulé sezoně v pražském klubu skončil. Které kluby nyní mají o devětadvacetiletého Kayu zájem? To se dozvíte v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz

Galatasaray SK Nejvážnějším adeptem na zisk Kayových služeb je Galatasaray. Právě odtud v roce 2017 odešel do Sparty, odkud v průběhu ročníku 2018/19 zamířil do tureckého velkoklubu zpátky na hostování. Čekalo se, že se Kaya po svém konci na Letné do týmu z Istanbulu ihned vrátí, zatím k tomu ale nedošlo. Podle posledních zpráv však Kaya odmítl nabídky dalších týmů a jeho prioritou je návrat právě do Galatasaraye, který vede Fatih Terim. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Besiktas JK Jedním z klubů, který okolo Kayi údajně kroužil, je podle tureckých médií Besiktas. Ten se mimo jiné zajímal i o další dva bývalé hráče Sparty – Martina Haška a Martina Frýdka. Kayovy námluvy se třetím týmem posledního ročníku turecké ligy (Galatasaray byl až šestý) ale nejspíš padly. Foto: Profimedia.cz

Kasimpasa SK Kayovo jméno bylo spojováno taky s Kasimpasou, kde by se mohl rvát o místo v sestavě s Tomášem Břečkou, který do Turecka odešel na začátku letošního roku. Dres Kasimpasy nosí také český reprezentant David Pavelka, okolo něhož nějakou dobu krouží Sparta. U Kayi má ale přednost Galatasaray. Do hry se však vložil ještě jeden zájemce... Foto: Profimedia.cz