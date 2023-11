Stojí přes 2 miliony eur. 4 nejdražší stopeři z české ligy podle portálu TransferMarkt

Nejdražší stoperskou dvojici současnosti by vytvořili Rúben Dias a Joško Gvardiol z Manchesteru City. Aktuální cena každého z těchto borců činí podle portálu TransferMarkt 80 milionů eur. V českých podmínkách nenajdeme nikoho, kdo by se k těmto fotbalistům svou hodnotou blížil. I po pažitech ve Fortuna lize však pobíhají střední obránci, kteří mají tržní cenu v řádech milionů eur. Kvarteto borců, jejichž hodnota je momentálně vyšší než dva miliony eur, najdete je v následujících kapitolách.

Spartu trápily v úvodu minulé sezony problémy se složením stoperské dvojice. I proto na Letnou dorazil z německého Norimberku 191 centimetrů vysoký Dán Asger Sörensen. Dříve působil v Regensburgu nebo v rakouském Salcburku, v Midtjyllandu se potkal i se současným koučem Sparty Brianem Priskem. V pražském klubu se rychle adaptoval a zabydlel se v základní sestavě. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu na 2,5 milionu eur. V aktuálním ligovém ročníku nastoupil do 13 ligových utkání, pokaždé od první minuty.

3. Igoh Ogbu (Slavia Praha) – 2,7 milionu eur

Třiadvacetiletý nigerijský obránce Igoh Ogbu se stal hráčem Slavie teprve letos a Pražané si ho nevyhlédli v norském Lilleströmu náhodou. Během dvou let v tomto klubu dokázal zvýšit svou tržní cenu desetinásobně a do Edenu přestupoval za dva a půl milionu eur. Univerzál, který může kromě postu stopera alternovat i na pozici pravého beka či jako defenzivní štít, podepsal smlouvu do roku 2026 a ve Slavii věří, že jeho hodnota může jít ještě hodně nahoru.

Foto: Profimedia.cz