Stojí milion eur či víc. 7 nejdražších stoperů z české ligy podle portálu TransferMarkt

Nejdražší stoperskou dvojici současnosti by vytvořili Rúben Dias z Manchesteru City a Marquinhos z Paris Saint-Germain. Aktuální cena těchto borců činí podle portálu TransferMarkt 75 milionů eur. V českých podmínkách nenajdeme nikoho, kdo by se k těmto fotbalistům svou hodnotou blížil, přesto i po pažitech ve Fortuna lize pobíhá sedm středních obránců, kteří mají tržní cenu, jež je v řádu milionů eur. Najdete je v následujících kapitolách.

4. – 5. Aiham Ousou (Slavia Praha) – 1,2 milionu eur

Kapitán švédské reprezentační jednadvacítky přišel do Slavie loni v létě - ovšem spíše jako sázka do budoucna. Jenže sešívanou defenzivu kosila marodka, a tak se Aiham Ousou dostal do hry dříve, než se čekalo. Náročnou zkoušku zvládl a stal je pilířem slávistické obrany. Sázka na jednadvacetiletého beka se rozhodně vyplácí. Od příchodu do Edenu jeho cena raketově roste a nyní je na trojnásobku toho, co stál ještě před třemi měsíci.

Foto: Profimedia.cz