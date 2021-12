Stogólový Milan Škoda. Podívejte se, jak se v průběhu let měnila tržní cena jednoho z nejlepších ligových snajprů

Pětatřicetiletý útočník Milan Škoda byl mnoho let klíčovým hráčem Slavie. Od příchodu do Edenu v roce 2012 dal až do chvíle, než odešel do Turecka, 77 ligových gólů a dlouhodobě patřil k nejlepším ligovým střelcům. Nyní sází branky v Mladé Boleslavi a jde mu to pořád náramně.