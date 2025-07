Stařešinové ve fotbalovém nároďáku. 13 nejstarších českých reprezentantů všech dob

Část 1 / 14



I v 35 letech či později může být fotbalista stále přínosem pro reprezentační celek. V případě nejstarších českých reprezentantů všech dob to bezpochyby platilo. Žebříček třinácti hráčů, kteří reprezentovali v nejvyšším věku, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 14 13. Jaroslav Plašil Věk: 34 let, 5 měsíců a 16 dní

Zápas: Česká republika – Turecko 0:2 (Euro 2016)

Datum: 21. června 2016 Záložník Jaroslav Plašil byl dlouhá léta pevným stavebním kamenem české reprezentace, v níž odehrál 103 utkání a dal sedm branek. Fotbalový světoběžník si zahrál v elitních ligách ve Francii, ve Španělsku či v Itálii. O tom, že si dlouhá léta držel vysokou výkonnost svědčí i fakt, že poslední zápas v národním celku odehrál skoro půl roku po 34. narozeninách. Bylo to na Euru v roce 2016 v nešťastném posledním střetnutí základní skupiny proti Turecku, které čeští fotbalisté prohráli 0:2 a přišli o postup. Plašil odehrál 90 minut, než jej v samém závěru vystřídal Daniel Kolář, a viděl žlutou kartu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 14 12. David Lafata Věk: 34 let, 8 měsíců a 30 dní

Zápas: Česká republika – Chorvatsko 2:2 (Euro 2016)

Datum: 17. června 2016 David Lafata ukončil po sezoně 2017/18 profesionální kariéru. Skvělý útočník během ní nastřílel 198 ligových gólů a několika důležitými brankami pomohl i reprezentaci. Byl na dvou evropských šampionátech, v národním celku debutoval v roce 2006, odehrál v něm 41 zápasů a dal v nich devět branek. První dvě vstřelil během premiéry proti Walesu, poslední dal v přáteláku proti Maltě před odjezdem na Euro v roce 2016. Tam také nastoupil do svého posledního reprezentačního střetnutí. V druhém utkání základní skupiny proti Chorvatsku odehrál 67 minut, v závěrečném duelu s Tureckem už seděl jen na lavičce. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 14 11. Jiří Němec Věk: 34 let, 10 měsíců a 13 dní

Zápas: Česká republika – Dánsko 0:0 (kvalifikace MS 2002)

Datum: 28. března 2001 Jednou ze stálic, která se fanouškovi vybaví zejména ve spojení s „uhrinovskou“ érou, je Jiří Němec. Hrát začal už za federální tým a nastoupil dokonce v přípravě před italským šampionátem v roce 1990. Na velkou akci si ale musel počkat do roku 1996, kdy byl členem stříbrného týmu na Euru v Anglii. Nechyběl tam ani v jediném utkání, pouze s Francií střídal. Většinu duelů odehrál v symbióze s Bejblem a tato spolupráce fungovala. Solidní kvalita. 4 nejlepší defenzivní záložníci v historii české reprezentace Na dalším evropském mistrovství Němec opět odehrál všechny zápasy, byť tentokrát pozici „štítu“ přepustil Bejblovi a více se vysouval směrem dopředu. V kvalifikaci zasáhl do všech deseti bitev a připsal si takřka kompletní porci minut, jen v Litvě střídal dvacet minut před koncem. Zasáhl ještě do následné kvalifikace, odehrál například remízový zápas s Dánskem, ale to byla zároveň jeho rozlučka s národním dresem. Bylo mu tenkrát už téměř 35 let. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 14 10. Radek Drulák Věk: 35 let, 1 měsíc a 14 dní

Zápas: Česká republika – Bělorusko (olympijský tým) 4:1 (přátelský zápas)

Datum: 26. února 1997 V ročníku 1994/95 nasázel útočník Drnovic Radek Drulák soupeřům 15 branek a stal se nejlepším kanonýrem nejvyšší tuzemské ligy. O rok později svůj výkon ještě vylepšil a v 29 utkáních se radoval z 22 přesných tref. K nim přidal ještě asistence a byl zároveň nejproduktivnějším hráčem soutěže. O tři body za sebou nechal tehdejší vycházející hvězdičku českého fotbalu Karla Poborského ze Slavie. Drulák byl tehdy už ostříleným matadorem, který měl za sebou tři sezony v Německu. V Drnovicích pak odehrál ještě jeden rok, v němž zaznamenal 13 gólů a na závěr kariéry se po krátké anabázi v Rakousku přesunul v roce 1997 do Olomouce. Jeho bilance v samostatné české nejvyšší soutěži čítá 94 utkání a 60 nastřílených branek. Tohle je extratřída. 6 kanonýrů, kteří v české lize nastříleli aspoň 20 gólů za sezonu Bohatá byla i jeho reprezentační kariéra. V národním celku debutoval už v roce 1984 v dresu Československa a v barvách samostatné České republiky se v roce 1996 podílel na zisku stříbra na Euru v Anglii. Na památném turnaji tehdy nastoupil v prvním zápase proti Německu a pak v semifinále s Francií. Úplně poslední duel si zapsal do statistik na konci února v roce 1997, kdy se dostal na deset minut na hřiště v přáteláku s olympijským výběrem Běloruska. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 14 9. Ladislav Maier Věk: 35 let, 1 měsíc a 24 dní

Zápas: Makedonie – Česká republika 1:1 (přátelský zápas)

Datum: 28. února 2001 Brankář Ladislav Maier odchytal v národním týmu jen sedm utkání, ale ve čtyřech z nich udržel čisté konto. Debutoval v přátelském střetnutí proti Kuvajtu v roce 1995, v němž vychytal výhru 2:1, a s reprezentačním dresem se rozloučil o šest let později opět v přípravném zápase na hřišti soupeře. Na konci února 2001 vystřídal po poločase za stavu 1:1 mezi tyčemi v souboji s Makedonií Pavla Srnička. Do konce zápasu už tehdy pětatřicetiletý gólman neinkasoval. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 14 8. Jaromír Blažek Věk: 35 let, 2 měsíce a 26 dní

Zápas: Dánsko – Česká republika 1:1 (přátelský zápas)

Datum: 26. března 2008 Jaromír Blažek je úzce spjat s pražskou Spartou. Rodák z Brna však získal první ligový titul v roce 1996 se Slavií, poté se ale přes Bohemians dostal na Letnou, kde vybojoval šest dalších triumfů. Účastník tří evropských i jednoho světového šampionátu svou kariéru uzavřel v sezoně 2014/15 v Jihlavě s bilancí 401 odchytaných zápasů a 157 vychytaných nul. Když tečou nervy. 14 zápasů v české nejvyšší soutěži, ve kterých sudí rozdali nejvíc karet Na reprezentační úrovni si připsal 15 startů a vychytal pět nul. Debutoval v roce 2000 v přátelském utkání proti Austrálii (3:1) a s dresem národního týmu se rozloučil o osm let později opět v přáteláku. V Dánsku tehdy pomohl k remíze 1:1 Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 14 7. Luděk Mikloško Věk: 35 let a 3 měsíce a 24 dní

Zápas: Česká republika - Jugoslávie 1:2 (kvalifikace MS 1998)

Datum: 2. dubna 1997 V londýnském West Hamu Unitded působilo několik českých brankářů, žádný ale v klubu nechytal tak dlouho jako Luděk Mikloško. Rodák z Prostějova odešel do Anglie v roce 1990 z Baníku a mezi Kladiváři působil až do roku 1998, kdy odešel do Queens Park Rangers. Skoro stovku zápasů odchytal ještě v bývalé First Division, po změně soutěže na Premier League si zapsal do statistik dalších 169 startů a 48 vychytaných nul. V klubu zanechal nesmírně výraznou stopu a fanoušci na něj dodnes s láskou vzpomínají. Hvězdy i náhradníci. 8 českých gólmanů, kteří si zachytali v anglické Premier League Dlouho byl také nepostradatelnou oporou reprezentace, v níž odehrál 42 zápasů (40 za ČSSR a dva v dresu ČR). Premiéru si odbyl v říjnu 1982, kdy vychytal výhru 3:1 na půdě Dánska, jeho (smutnou) derniérou byl domácí duel s Jugoslávií v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 1998. Češi tehdy na domácím hřišti prohráli 1:2, když inkasovali v 90. minutě zápasu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 14 6. Tomáš Galásek Věk: 35 let a 5 měsíců

Zápas: Turecko – Česká republika 3:2 (Euro 2008)

Datum: 15. června 2008 Tomáš Galásek se do národního týmu dostal až v relativně vysokém věku - poprvé sice hrál ještě pod koučem Dušanem Uhrinem v roce 1995, ale trvalejší šanci mu začal dávat až Jozef Chovanec (a ani tak to nebylo moc často). Až na cestě k evropskému šampionátu v Portugalsku se Galásek stal jedním z mozků záložní řady. Návrat domů? Kdepak. Na tyto 4 skvělé fotbalisty se v české lize čekalo marně Dostal se i na světový šampionát, tam se ale s formou nepotkal a v polovině duelu s Ghanou byl střídán. Jeho post zaujal Polák, který ale s Itálií taktéž neuspěl a byl navíc vyloučen. Symbolicky tento problém s pozicí defenzivního záložníka znamenal i problém celého mužstva – byť rozhodně ne jediný. Tomáš se ale nevzdal a za českou reprezentaci bojoval dál, až do hořkého konce – tím pro něj (stejně jako pro trenéra Brücknera) byl smolný duel s Tureckem (2:3) na Euru v roce 2008. Oba si asi zasloužili hezčí konec, nicméně fotbal bývá někdy krutý… Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 14 5. Ondřej Kúdela Věk: 35 let, 6 měsíců a 1 den

Zápas: Švýcarsko – Česká republika 2:1 (Liga národů 2022/23)

Datum: 27. září 2022 V roce 2007 byl členem české dvacítky, která na mistrovství světa vybojovala stříbro. Poté se zkoušel prosadit ve Spartě, ale na Letné moc prostoru nedostal. Hrál také v Mladé Boleslavi a v Liberci, odkud v sezoně 2017/18 zamířil do Slavie. Stal se vůbec prvním hráčem Slovanu, jehož si do Edenu přivedl tehdy nový kouč Jindřich Trpišovský. Moc lidí tomuto kroku nerozumělo, jenže on rychle ukázal své kvality, vybojoval si místo v sestavě a dlouho byl slávistickým stoperem číslo jedna. Později vedle něho vyrostl i talentovaný David Zima. V sešívaném dresu vybojoval tři tituly a zahrál si i Ligu mistrů. Trpišovského přestupy. 10 fotbalistů, které přivedl kouč Slavie z Liberce do Edenu V sezoně 2021/22 byl však kvůli svalovému zranění půl roku mimo hru a vypadalo to, že po skončení smlouvy to zabalí a odejde do sportovního důchodu. Jenže on dal do kupy a dokonce se ještě vrátil do reprezentace. Derniérou pro něj byl souboj proti Švýcarsku v Lize národů v září 2022. Odehrál v něm první poločas, po němž ho střídal Milan Havel. Češi utkání prohráli 1:2. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 14 4. Tomáš Rosický Věk: 35 let, 8 měsíců a 13 dní

Zápas: Česká republika – Chorvatsko 2:2 (Euro 2016)

Datum: 17. června 2016 Tomáš Rosický debutoval v české reprezentaci na začátku roku 2000 v přáteláku s Irskem a poslední zápas v dresu se lvíčkem na prsou odehrál o 16 let později na mistrovství Evropy ve Francii v duelu s Chorvatskem, v němž přispěl gólem k remíze 2:2. Celkem zvládl se lvíčkem na hrudi naskočit do 106 duelů a ve 43 z nich měl na ruce kapitánskou pásku. Zaznamenal 23 branek a deset asistencí. Když se s národním týmem loučil, bylo mu už téměř 36 let. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 14 3. Jiří Štajner Věk: 35 let, 9 měsíců a 2 dny

Zápas: Irsko – Česká republika 1:1 (přátelský zápas)

Datum: 29. února 2012 Jiří Štajner hrál od 14 let ve Slavii. V pražském klubu vydržel šest let, než zamířil do Českých Budějovic. Později se díky skvělému působení v Liberci dostal do Německa a stal se oporou Hannoveru. V lednu roku 2004 se ale překvapivě vrátil na půl roku domů, posílil Spartu, k titulu ji ale nepomohl. Pak opět zmizel v Německu. Šmíca, Rosa, Poborák a další esa. Jak si vedlo po návratu do české ligy 14 slavných fotbalistů? V národním týmu odehrál mezi lety 2002 a 2012 sedmatřicet střetnutí a dal v nich čtyři góly. Naposled se objevil v reprezentačním utkání proti Irsku. V přáteláku, který se hrál na půdě soupeře, odehrál 59 minut, než jej vystřídal Daniel Kolář. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 14 2. Roman Hubník Věk: 36 let, 3 měsíce a 1 den

Zápas: Česká republika – Skotsko 1:2 (přátelský zápas)

Datum: 7. září 2020 Dobří holubi se vracejí a olomoucký odchovanec Roman Hubník se v roce 2020 vrátil po dlouhých letech na Andrův stadion. Během kariéry si zahrál ve sparťanském dresu či v Plzni, ale působil také v Rusku a v Německu. Vybojoval čtyři mistrovské tituly – jednou se radoval s letenským týmem a třikrát s Viktorií. 10 zápasů Čechů se Skoty. Slavná vítězství, ostudný pád, ale i tři porážky v řadě Jedenáct let byl také důležitou součástí národního týmu. Debutoval v něm v přípravsném střetnutí proti Maltě v červnu roku 2009 a loučil se jako kapitán v duelu Ligy národů proti Skotsku, který však Češi na domácím stadionu prohráli 1:2. Hubník byl ve věku 36 let na hřišti od první do poslední minuty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 14 1. Jan Koller Věk: 36 let, 5 měsíců a 6 dní

Zápas: Slovensko – Česká republika 2:2 (kvalifikace MS 2010)

Datum: 5. září 2009 Jsi kopyto, slýchával často Jan Koller během působení ve Spartě. Proto nikomu moc nevadilo, když dlouhán ze Smetanovy Lhoty odešel do belgického Lokerenu. Tam ale ukázal, že zase takový nešika není, během tří let nastřílel přes 40 branek, stal se nejlepším střelcem soutěže a v roce 1999 odešel do silného Anderlechtu. V Bruselu získal dva tituly, byl nejlepším hráčem ligy a opět povýšil, tentokrát po něm sáhl Dortmund, s nímž společně s Tomášem Rosickým vyhrál německou Bundesligu a postoupil do finále Poháru UEFA. Zahrál si také za Monako, Norimberk, Samaru a Cannes, kde v roce 2011 ukončil profesionální kariéru. Na Letnou se už nevrátil. Mohli jít ve stopách Plašila s Kollerem. 5 českých fotbalistů, které chtělo v minulosti získat Monako Když chtěli Češi zachránit zpackanou kvalifikaci o postup na světový šampionát do Jihoafrické republiky, k bitvě na Slovensku byl povolán zpět do akce Jan Koller, který se od Eura 2008 v reprezentaci neobjevil. V Bratislavě odehrál 91. zápas, další k rekordním 55 gólům ale nepřidal. Na hřišti nestrávil ani hodinu, neměl žádnou střelu na branku a trávník opouštěl se sklopenou hlavou. „Když bude zájem, budu zdraví a budu mít formu, rád pomůžu,“ říkal před zápasem se Slováky. „Byl to celé omyl. Končím, už na to nemám,“ řekl po remíze 2:2 legendární kanonýr a tehdejší útočník Samary. Foto: Profimedia.cz