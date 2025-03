Stanou se z nich opory? 4 cizinci Sparty, které se vyplatí sledovat

Sedmadvacetiletý belgický obránce přišel do Sparty na začátku září z italské Parmy. Moc toho ještě neodehrál, v lize stihl kvůli zdravotním problémům jen tři zápasy, naposledy byl na place v listopadu. Každopádně naznačil, že může být hodně platný, jeho schopnosti Sparta ještě využije.

Imanol García

Nebývá moc časté, aby do české ligy chodili hráči ze Španělska. O to více se fanoušci Sparty těšili, že jej uvidí v akci. Imanol García, jenž dorazil z Bilbaa, měl ale pořádný pech. Čtyřiadvacetiletý obránce odehrál 21 minut srpnového duelu s Bohemians, pak se zranil a sezona pro něj skončila. Do té další tak půjde v podstatě coby nová posila.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia