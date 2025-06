Stanley Cup po 32 letech v Kanadě? Tohle jsou největší trumfy Edmontonu ve finále NHL

Pokračování 3 / 6

Evan Bouchard

Všestranný obránce, kterého Oilers draftovali v prvním kole v roce 2018 se mezi elitou chvíli hledal, když se ale našel, stálo to za to. Jeho hokejová inteligence a schopnost precizní rozehrávky je to, co Edmontonu dlouhá léta chybělo. V pětadvaceti letech je v nejlepším hokejovém věku, v play-off je navíc ve svém živlu. Již třetím rokem v řadě totiž ve vyřazovacích bojích sbírá více než bod na zápas.

Rodák z Oakville je se sedmnácti body suverénně nejproduktivnějším hráčem play-off také v aktuálním ročníku, vládne též statistice pravdy, která sleduje účast hráče na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech, v níž má před startem finálové série pozitivní bilanci +26 bodů.

Foto: Profimedia.cz