Stanciu je na odchodu. Podívejte se, kolik nyní stojí rumunská hvězda Slavie

Osmadvacetiletý rumunský záložník přišel do Edenu v létě roku 2019. Se Slavií získal dva tituly, zahrál si Ligu mistrů a okusil i čtvrtfinále Evropské ligy.

Během loňského ligového ročníku nasázel 12 branek a hodně produktivní je taky letos – na kontě má zatím tři góly a šest asistencí. Na jaře už tato čísla ale možná nerozšíří.

Už v létě se nahlas spekulovalo o jeho možném odchodu do Galatasaraye a rušno je okolo něj taky v těchto dnech. „Snažím se ten přestup dotáhnout. Uvidíme, jak to dopadne. Teď je to žhavé,“ řekla hráčova agentka Anamaria Prodanová pro rumunská média. Údajně se má jednat o překvapivé mimoevropské angažmá.

Když Nicolae Stanciu do Slavie přicházel, stál zhruba sto milionů korun. Nyní je ale jeho hodnota vyšší – podle portálu transfermarkt.de se pohybuje na hranici 175 milionů korun. Za kolik jej tedy Slavia případně prodá?

Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia