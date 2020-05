Stancia chce Kluž. Podívejte se, které prestižní kluby lákaly hvězdu Slavie už dříve

Psal se rok 2018, když Nicolae Stanciu přestoupil z Anderlechtu do Sparty. Letenští za něj zaplatili 96 milionů korun a rumunský reprezentační záložník se stal nejdražší posilou v historii ligy. Jenže na Letné dlouho nevydržel, zlákaly ho peníze šejků a Stanciu odešel do Saúdské Arábie. Ovšem před rokem byl zpátky v Praze - jen Spartu vyměnil za Slavii. Jak dlouho ale v Edenu vydrží? V zimě ho prý lákali do Španělska a teď ho chce rumunská Kluž. Víte, které evropské kluby okolo něj kroužily dříve? Dozvíte se to v následujících kapitolách.

Foto: Profimedia.cz