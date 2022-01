Stáli na jedné startovní čáře. 6 skvělých Čechů, kteří byli draftováni ve stejném roce jako Jaromír Jágr

Jaromír Jágr oslaví v únoru 50. narozeniny. Od draftu, ve kterém byl vybrán do NHL, letos uplyne už 32 let. Avšak zatímco jeho vrstevníci jsou už dávno ve sportovním důchodu, on stále ještě patří mezi aktivní hráče.