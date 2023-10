Stáli 35 milionů eur a víc. 29 nejdražších nákupů v historii Manchesteru United

Když Ángel Di María opustil v srpnu roku 2014 Real Madrid a přestoupil do Manchesteru United, klub za něho zaplatil 75 milionů eur a udělal z něho v tu chvíli svou nejdražší posilu v historii. Dnes už ale na čele klubového přestupního žebříčku figuruje někdo jiný.

Který hráč přestupoval do Manchesteru United za největší peníze? Podle renomovaného portálu TransferMarkt jsme sestavili žebříček nejdražších nákupů od 35 milionů eur a dražších, které na Old Trafford v minulosti uskutečnili. Výsledek najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 30 28. - 29. Victor Lindelöf - 35 milionů eur (Předchozí klub: Benfica Lisabon) Talentovaný švédský obránce Victor Lindelöf toho má v 29 letech už poměrně dost za sebou. Odchovanec klubu Västeras zamířil v roce 2012 těsně před osmnáctými narozeninami do portugalské Benfiky Lisabon, kde se vypracoval v jednoho z klíčových mužů zadních řad a klubu výrazně pomohl ke třem mistrovským titulům. Manchester United za skandinávského mladíka zaplatil Benfice v roce 2017 35 milionů liber a Lindelöf podepsal na Old Trafford čtyřletý kontrakt, který později prodloužil. V anglickém klubu působí dodnes. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 30 28. - 29. Morgan Schneiderlin - 35 milionů eur (Předchozí klub: Southampton) O záložníka Morgana Schneiderlina se zajímalo před několika lety mnoho bohatých klubů. Tehdejší hvězdu Southamtonu však nakonec ulovil Manchester United, který za univerzálního fotbalistu zaplatil v létě roku 2015 35 milionů liber. Ve své první sezoně na Old Trafford nastupoval pravidelně, ale poté, co mužstvo převzal kouč José Mourinho, vypadl ze základní sestavy a v lednu roku 2017 přestoupil do Evertonu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 30 27. Ander Herrera – 36 milionů eur (Předchozí klub: Athletic Bilbao) Když přišel v létě roku 2014 na Old Trafford manažer Louis van Gaal, jako první posilu přivedl do týmu španělského záložníka Andera Herreru z klubu Athletic Bilbao. Zaplatil za něho 36 milionů eur. Talentovaný hráč se poměrně rychle adaptoval na ostrovní fotbal a v premiérové sezoně nastřílel v Premier League šest gólů a na další čtyři přihrál. V dresu Red Devils odehrál 189 zápasů, ve kterých dal 20 branek a v létě roku 2019 odešel jako volný hráč zadarmo do Paris Saint-Germain. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 30 26. Wayne Rooney - 37 milionů eur (Předchozí klub: Everton) V necelých 17 letech se stal Wayne Rooney nejmladším střelcem v Premier League. Jeho brankou tehdy Everton porazil Arsenal, který předtím téměř rok neprohrál jediný zápas. A v osmnácti už přestupoval do Manchesteru United. Hned v prvním zápase dal hattrick proti Fenerbahce Istanbul a začal psát slavný příběh na Old Trafford. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 30 25. Luke Shaw - 37,5 milionu eur (Předchozí klub: Southampton) Obránce Luke Shaw byl v hledáčku skautů Manchesteru United několik sezon. Na Old Trafford se podařilo jednoho z nejtalentovanějších anglických hráčů získat v létě roku 2014, kdy podepsal v klubu čtyřletý kontrakt. Do Southamptonu, kde předtím fotbalově vyrostl a zářil, putovalo z klubové kasy přes 37 milionů eur. V klubu působí dosud a stávající kontrakt mu vyprší v roce 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 30 23. - 24. Eric Bailly - 38 milionů eur (Předchozí klub: Villarreal) Eric Bailly se stal jedním ze čtyř prvních nákupů kouče Josého Mourinha, které uskutečnil v létě roku 2016 po příchodu do klubu. A brzy to vypadalo, že je tím nejpovedenějším. Byl levnější než Pogba, na hřišti působil výrazněji než Mchitarjan a na rozdíl od Zlatana Ibrahimoviče byl nesmírně perspektivní. Dočkají se ještě někdy? 6 anglických klubů, které čekají nejdéle na (další) mistrovský titul Reprezentant Pobřeží slonoviny se stal jistou volbou na pravou stranu obrany, ale když na to přišlo, odvedl skvělou práci i na postu stopera. Jenže od druhé sezony v klubu ho začaly sužovat zranění, která jeho pobyt na hřišti značně omezila. S Old Trafford se rozloučil v roce 2022, kdy odešel na hostování do Marseille a po jeho skončení zamířil jako volný hráč do tureckého Besiktasu Istanbul. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 30 23. - 24. Dimitar Berbatov – 38 milionů eur (Předchozí klub: Tottenham Hotspur) Až do příchodu Juana Maty v lednu roku 2014 byl nejdražší posilou v dějinách klubu Dimitar Berbatov, který přišel na Old Trafford v září roku 2008 z Tottenhamu. Sir Alex Ferguson si od bulharského útočníka hodně sliboval. V prvních dvou sezonách dal čtrnáct, respektive 12 branek. FOTO: Dvojníci slavných fotbalistů – Sylvester Stallone i Cameron Diaz I další ročník mu vyšel parádně, nastřílel v něm tři hattricky, dal pět branek Blackburnu a stal se nejlepším kanonýrem Premier League. Pak se ale do sestavy vrátil Wayne Rooney, Berbatov stále častěji jen vysedával na lavičce a posléze odešel do Fulhamu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 30 22. Donny van de Beek - 39 milionů eur (Předchozí klub: Ajax Amsterdam) Záložník Ajaxu Amsterdam Donny van de Beek byl v hledáčku Realu Madrid, který o jeho služby velmi stál, nakonec však boj o jeho podpis vyhrál v roce 2020 Manchester United. Jeho angažmá na Old Trafford však zásadně poznamenalo několik zranění. Aktuálně šestadvacetiletý Holanďan má v anglickém klubu podepsanou smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 30 21. Raphaël Varane - 40 milionů eur (Předchozí klub: Real Madrid) Francouzský stoper a mistr světa ze šampionátu v Rusku Raphaël Varane přišel v roce 2011 do Realu Madrid z Racingu Lens a na San Bernabeu vydržel dlouhých deset, během nichž zažil nadvládu několika trenérů, ale také se podílel na zisku tří ligových titulů, čtyřech triumfech v Lize mistrů a stejném počtu vítězství na mistrovství světa klubů. V létě roku 2021 však udělal za španělským angažmá tečku a za 40 milionů eur přestoupil do Manchesteru United, který za podpis na čtyřleté smlouvě zaplatil 36 milionů liber. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 30 20. Henrich Mchitarjan - 42 milionů eur (Předchozí klub: Borussia Dortmund) Arménský reprezentant Henrich Mchitarjan přišel do Německa v roce 2013 za 27,5 milionu eur z ukrajinského Šachtaru Doněck. V Borussii Dortmund se stal klíčovým hráčem, ale v létě roku 2016 odmítl prodloužit smlouvu, takže logicky následoval přestup. Ve hře byla i Chelsea, ale vítězem v souboji o jeho podpis se stal nakonec Manchester United, který za ofenzivního záložníka vyplatil 42 milionů eur. Na Old Trafford však dlouho nevydržel a v lednu roku 2018 se stal obětí výměny za Alexise Sáncheze a zamířil do Arsenalu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 30 19. Juan Sebastian Verón - 42,6 milionu eur (Předchozí klub: Lazio Řím) Když v roce 2001 kupoval Manchester United z Lazia Řím Juana Sebastiana Veróna, stal se nejdražší posilou v historii klubu. Jenže na Old Trafford toho bývalý argentinský reprezentant moc neukázal a po dvou letech odešel do Chelsea. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 30 18. Nemanja Matič - 44,7 milionu eur (Předchozí klub: Chelsea) Srbský záložník Nemanja Matič se stal na konci ledna roku 2011 součástí vypořádání přestupu Davida Luize mezi Chelsea a Benfikou Lisabon. Brazilský reprezentant stál londýnský velkoklub 21,3 milionů eur, k nimž přidal jako bonus navíc Matiče. Fotbalové kšeftování. 5 velkých hráčských výměn. Kdo na nich nejvíc vydělal? Po třech letech se však Matič na Stamford Bridge vrátil. Kouč José Mourinho ho v lednu roku 2014 koupil zpět z Benfiky za 21 milionů liber. V dresu Blues hrál až do konce sezony 2016/17, následně si ho Mourinho vytáhl do nového působiště v Manchesteru, kde působil pět sezon, než loni odešel jako volný hráč opět za koučem Mourinhem do AS Řím. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 30 17. Juan Mata - 44,73 milionu eur (Předchozí klub: Chelsea) Od ledna roku 2014 byl několik měsíců nejdražším hráčem v historii Manchesteru United Španěl Juan Mata. V Chelsea toho před přestupem na Old Trafford moc nenahrál, a tak měl o motivaci postaráno. Do sestavy Red Devils zapadl a rychle se zařadil mezi největší opory mužstva. V klubu strávil sedm a půl roku a v září 2022 odešel zadarmo po vypršení smlouvy do Galatasaraye Istanbul. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 30 16. Rio Ferdinand – 46 milionů eur (Předchozí klub: Leeds United) Rio Ferdinand a Manchester United, to bylo spojení, které báječně fungovalo dlouhých dvanáct let. Anglický obránce přišel do klubu v roce 2002 z Leedsu za 46 milionů eur. S Red Devils vybojoval šest mistrovských titulů i triumf v Lize mistrů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 30 15. André Onana - 52,5 milionu eur (Předchozí klub: Inter Milán) Reprezentant Kamerunu André Onana se stal letos v létě nejdražší brankářskou posilou v historii Manchesteru United. Mezi tyčemi měl nahradit Davida De Geu, ale zatím jeho výkony zůstávají daleko za očekáváním. Sedmadvacetiletý borec, který si vydobyl skvělé jméno v dresu Ajaxu Amsterdam a posléze v Interu Milán, chybuje v Premier League a naprosto katastrofálně se předvedl ve dvou úvodních zápasech Ligy mistrů. Na jeho hlavu se sype kritika a více než padesátimilionová investice v eurech vypadá jako výsměch fotbalových bohů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 30 14. Aaron Wan-Bissaka - 55 milionů eur (Předchozí klub: Crystal Palace) Když se mladý anglický zadák Aaron Wan-Bissaka prokousal na konci sezony 2017/18 do sestavy Crystal Palace, okamžitě uchvátil svými spolehlivými výkony fanoušky i experty. Navzdory nízkému věku hrál jako zkušený mazák, perfektně četl hru, byl silný v situacích jeden na jednoho a pro každého útočníka se stal nesmírně nebezpečným protivníkem. V létě roku 2019 přestoupil Wan-Bissaka za téměř 50 milionů liber do Manchesteru United. Na Old Trafford hraje dosud. Smlouva s opcí na prodloužení o jeden rok mu vyprší po aktuální sezoně. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 18 / 30 13. Lisandro Martínez - 57,37 milionu eur (Předchozí klub: Ajax Amsterdam) Kdybyste hledali fotbalistu, jehož cena během uplynulých pěti let vyletěla nahoru více než desetinásobně, pak byste došli ke jménu Lisandra Martíneze. Pětadvacetiletý argentinský stoper (nebo defenzivní záložník) je vysoce kreativním hráčem, který není jen rozbíječem útoků soupeře, ale dokáže také přesným pasem podpořit ofenzívu vlastního týmu. Loni si na mistrovství světa v Kataru pověsil na krk zlatou medaili. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 19 / 30 12. Fred - 59 milionů eur (Předchozí klub: Šachtar Doněck) Brazilec Fred z Šachtaru Doněck se stal nejdražší posilou Manchesteru United před začátkem sezony 2018/19. Tehdy pětadvacetiletý záložník přišel na Old Trafford po pětiletém působení v ukrajinském klubu a anglický gigant za něho poslal na východ Evropy skoro šedesát milionů eur. Letos v létě odcházel z anglického klubu za necelých deset milionů eur Fenerbahce Istanbul. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 20 / 30 11. Anthony Martial - 60 milionů eur (Předchozí klub: AS Monako) Když na konci léta roku 2015 přivedl manažer Manchesteru United Louis van Gaal na Old Trafford francouzského reprezentanta Anthonyho Martiala, asi ani netušil, jak šťastný tah provedl. Tehdy devatenáctiletý útočník, za něhož anglický klub poslal do Monaka přes 60 milionů eur, se okamžitě adaptoval na ostrovní fotbal a svými výkony nadchl fanoušky i experty. Jsou dobří ale… Toto jsou nejpřeceňovanější hráči z každého klubu v anglické Premier League Debut v dresu Red Devils si Martial odbyl 12. září 2015, kdy na Old Trafford vystřídal v 65. minutě Juana Matu a o 21 minut později pečetil svým premiérovým gólem v anglické lize vítězství domácího týmu nad Liverpoolem na konečných 3:1. Další dvě trefy přidal o týden později na hřišti Southamptonu a stal se teprve třetím fotbalistou v historii Manchesteru United, jemuž se povedlo skórovat v úvodních dvou duelech Premier League, do kterých nastoupil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 21 / 30 10. Mason Mount - 64,2 milionu eur (Předchozí klub: Chelsea) Není příliš obvyklé, aby se do prvního týmu Chelsea probojoval odchovanec klubové akademie, ale Masonovi Mountovi se to povedlo. Talentovaný borec patřil čtyři roky do základní sestavy mužstva. V létě však avizoval, že chce ze Stamford Bridge odejít a nakonec se upsal na pět let s opcí na další sezonu Manchesteru United, který za něj musel vytáhnout z pokladny skoro 65 milionů eur. Drazí reprezentanti Albionu. 10 nejhodnotnějších anglických fotbalistů současnosti Mount umí parádně zahrávat přímé kopy a dovede vytvářet pro spoluhráče gólové šance. Místo si vybojoval i v seniorském národním týmu Anglie a nyní už má na kontě 36 reprezentačních zápasů a pět gólů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 22 / 30 9. Bruno Fernandes - 65 milionů eur (Předchozí klub: Sporting Lisabon) Manchester United v průběhu sezony 2019/20 zoufale potřeboval zkvalitnit tým a hlavní vysněnou posilou byl portugalský záložník Bruno Fernandes ze Sportingu Lisabon. O jeho přestupu na Old Trafford se mluvilo a psalo několik týdnů, ale k dohodě klubů došlo až těsně před uzávěrkou přestupů. Manchesteru se totiž zdála přestupní částka, kterou požadoval jeho předchozí zaměstnavatel, dost přemrštěná. Nakonec se ale manažeři Benfiky a anglického velkoklubu dohodli a Fernandes se stěhoval z Portugalska za 65 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 23 / 30 8. Casemiro - 70,65 milionu eur (Předchozí klub: Real Madrid) Brazilec Casemiro byl až do konce sezony 2021/22 motorem Realu Madrid. Součástí Bílého baletu byl od roku 2013, jen v sezoně 2014/15 si odskočil na hostování do portugalského Porta. Na San Bernabeu se radoval ze tří titulů ve španělské La Lize, jednou vyhrál pohár Copa del Rey, třikrát národní Superpohár a pětkrát se podepsal pod triumfem v Lize mistrů. Navíc se podílel třikrát na vítězství na mistrovství světa klubů. Real opouštěl v roli klubové legendy za více než 70 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 24 / 30 6. - 7. Rasmus Höjlund - 75 milionů eur (Předchozí klub: Atalanta Bergamo) Teprve dvacetiletý dánské útočník Rasmus Höjlund se stal letos nejdražší letní posilou Manchesteru United. Red Devils za něho poslali do Atalanty Bergamo 75 milionů eur a dalších deset milionů by italský klub mohl získat na bonusech. Mezi desítkoi nejdražších fotbalistů v historii klubu nenajdeme nikoho mladšího. Jsou skvělí a pekelně drazí. 10 útočníků z anglické Premier League, kteří mají v současnosti nejvyšší tržní cenu Höjlund je typem moderního forvarda - fyzicky silný, rychlý, obratný, technicky skvěle vybavený a navíc chytrý a mazaný. Zatím je to však stále ještě neobroušený diamant a teprve se ukáže, jak velkým leskem se rozzáří. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 25 / 30 6. - 7. Ángel Di María - 75 milionů eur (Předchozí klub: Real Madrid) V létě roku 2014 se podařil novému manažerovi Manchesteru United Louisi van Gaalovi zajímavý přestupový tah. Z Realu Madrid získal Ángela Di Maríu. Do pokladny Bílého baletu za argentinského reprezentanta připutovala astronomické částka ve výši 75 milionů eur. Na Old Trafford však pobyl jen jednu sezonu a posléze zamířil za 63 milionů eur do Paris Saint-Germain. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 26 / 30 5. Romelu Lukaku - 84,7 milionu eur (Předchozí klub: Everton) O belgickém reprezentantovi se mluvilo jako o velkém talentu už od jeho mládežnických let. Protože v nabitém kádru Chelsea nezískal Romelu Lukaku stálé místo, pustili ho ze Stamford Bridge nejdříve na hostování do West Bromwiche a později do Evertonu. A dobře udělali. Místo toho, aby seděl na lavičce nebo jen epizodně nastupoval v dresu Blues, dostával v Evertonu maximální prostor ukázat, co v něm vězí. A že toho bylo opravdu dost. Během 31 ligových zápasů v sezoně 2013/14 nasázel soupeřům 15 gólů. Nejlépe placení hráči z každého týmu v anglické Premier League. Multimilionáři i chudí pracanti Před ročníkem 2014/15 se hostování změnilo v přestup a z mladého forvarda se stal klíčový hráč liverpoolského mužstva. Vydržel v něm do léta roku 2017, kdy jeho podpis draze vybojoval Manchester United. Na Old Trafford zamířil za téměř 85 milionů eur. Aktuálně je pátým nejdražším hráčem v klubové historii. V roce 2019 zamířil za 74 milionů eur do Interu Milán. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 27 / 30 4. Jadon Sancho - 85 milionů eur (Předchozí klub: Borussia Dortmund) Jadonovi Sanchovi bylo teprve 14 let, když za něho Manchester City zaplatil Watfordu 65 tisíc liber. Šikovný útočník svou hodnotu záhy zmnohonásobil, protože v létě roku 2017 za něho Borussia Dortmund zaplatila téměř devět milionů eur. Začínal sice jako obránce, ale prokousal se až na post ofenzivního záložníka či útočníka, na němž se cítí jako násoska ve výčepu. Jsou jako vítr. Toto je 5 nejrychlejších fotbalistů v anglické Premier League Velká část fotbalových expertů mínila, že v jeho osobě roste Anglii výjimečný hráč. Jeho výkonnostní růst se však po přestupu na Old Trafford poněkud zadrhl. Navíc si znepřátelil kouče Erika ten Haga a vypadá to, že v zimě anglický klub opustí. Určitě to ale nebude za tolik peněz, za kolik si ho United pořizovali. Jeho aktuální cenu vyčísluje portál TransferMarkt na 45 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 28 / 30 3. Harry Maguire - 87 milionů eur (Předchozí klub: Leicester City) Stoper Harry Maguire je odchovancem Sheffieldu United, kde odstartoval profesionální kariéru. Když v roce 2014 přestupoval do Hullu, nový zaměstnavatel zaplatil za tehdy jednadvacetiletého borce dva a půl milionu liber. Tři roky nato zamířil do Leicesteru a jeho cena vzrostla na 17 milionů. FOTO: Pamatujete? 37 sexy partnerek fotbalistů, které jsme mohli vidět v roce 2018 na šampionátu v Rusku Pouhé dva ročníky v dresu Lišek z něho ale udělaly jednoho z nejdražších obránců ve fotbalové historii. V létě roku 2019 ho získal Manchester United za 87 milionů eur. Na Old Trafford má podepsanou smlouvu do roku 2025, ale jeho angažmá se stalo obrovským zklamáním. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 29 / 30 2. Antony - 95 milionů eur (Předchozí klub: Ajax Amsterdam) Koupíte pozdě, koupíte draho. Ajax na to šel loni v létě mazaně. V holandském klubu dobře věděli, jak moc na Old Trafford touží po brazilském útočníkovi Antonym, a tak šikovně a chytře lavírovali, až nakonec vyinkasovali od Manchesteru United těsně před uzavřením přestupního termínu 95 milionů eur, takže skoro třikrát přeplatili tehdejší předpokládanou tržní cenu dvaadvacetiletého hráče, jak ji uváděl renomovaný portál TransferMarkt. Zatraceně cenné zboží. Toto je 22 nejdražších brazilských fotbalistů všech dob Anglický klub si mladého kanárka smluvně pojistil až do roku 2027, ale možná, že toho už manažeři trochu litují. Nedávno byl Antony totiž obviněn z napadení několika žen, takže byl asi na měsíc vyřazen z kádru. Nyní už opět trénuje a měl by hrát, otázkou je, jak se policejní vyšetřování a tahání jeho jména blátem bulvárního tisku projeví na výkonech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 30 / 30 1. Paul Pogba - 105 milionů eur (Předchozí klub: Juventus Turín) V létě roku 2016 se stal Paul Pogba nejdražším hráčem fotbalové historie a mnozí od něho očekávali v novém působišti zázraky. To se ale nestalo a na hlavu francouzského reprezentanta se postupem času snášela stále větší kritika. Doma dobře, venku nejlíp. Takto by vypadal tým z hráčů, kteří nikdy nehráli nejvyšší soutěž ve své vlasti Během 154 ligových zápasů dokázal nastřílet v dresu Manchesteru United 29 branek. Smlouva na Old Trafford mu skončila v roce 2022, načež zamířil zadarmo zpátky do Juventusu, kde však kvůli sérii zranění prakticky nehrál. Pravděpodobnou tečku za jeho kariérou udělal nedávný pozitivní dopingový test po srpnovém zápase s Udine. Foto: Profimedia.cz