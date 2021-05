Stále patří Spartě. 3 útočníci, kteří by se mohli vrátit z hostování zpátky na Letnou

Sparta má na soupisce Adama Hložka, Lukáše Juliše nebo Libora Kozáka. První z nich by měl na Letné ještě rok zůstat, je však otázkou, co se okolo něj bude dít po EURU. Dobrou sezonu prožívá i Juliš a Kozákovi zase končí smlouva. Sparta má však v zásobě i tři útočníky, kteří hostují v jiných klubech. Jak se jim letos vede? A kdo by se teoreticky mohl vrátit na Letnou? Podívejte se.