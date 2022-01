Stále mají šanci. Podívejte se, kteří čeští hokejisté se ještě mohou dostat na olympiádu

Trenér Pešán s generálním manažerem Nedvědem oznámili olympijskou nominaci, která se neobešla bez překvapení. Seznam jejich vyvolených se však může ještě změnit - ať už kvůli výkonnosti, nebo třeba vinou covidu. Jména hráčů, kteří by se ještě klidně mohli dostat do olympijského týmu, najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Marek Mazanec Do olympijské nominaci se dostal tři brankáři - Šimon Hrubec, Roman Will a Patrik Bartošák. Klidně se ale může stát, že někoho z nich vyřadí covid nebo jiné okolnosti. V tom případě bude třeba hledat náhradu - a nejspíš zkušenou. Volba by tak klidně mohla padnout na třicetiletého Marka Mazance, který má zkušenosti z NHL. Nyní je oporou Třince. Foto: Profimedia.cz

Michal Moravčík Měnit se klidně může také osazenstvo zadních řad. Jedním z náhradníků, který ještě může dostat šanci, je Michal Moravčík, jenž letos patří k oporám Sparty. V národním týmu v posledních letech nastupoval pravidelně, na minulém světovém šampionátu v Rize ale od trenéra Pešána moc důvěry nedostal. Ve hře by mohl být taky Jan Košťálek z Pardubic nebo David Musil z Třince. Foto: Profimedia.cz

Ladislav Šmíd Je tady však ještě jeden obránce - tajný trumf stavitelů národního týmu. Ti by totiž do Pekingu rádi vzali Ladislava Šmída. Pětatřicetiletý bek Liberce letos sice vinou zranění odehrál jen 14 zápasů, už brzy by se ale měl vrátit do hry. A pokud bude bývalý obránce Edmontonu nebo Calgary fit, tak se nejspíš dostane i na olympiádu. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Filip Chlapík Je nejproduktivnějším hráčem extraligy, hvězdou Sparty, hrával v NHL, v kapse už má smlouvu do švýcarské soutěže, a tak se tak nějak automaticky čekalo, že pojede i do Pekingu. Jenže omyl - čtyřiadvacetiletý Filip Chlapík se do nominace nedostal. Zatím... Foto: Beránek / CNC / Profimedia