Stále je to celkem lákavá adresa. 3 známí fotbalisté, kteří působí v žižkovské Viktorce

Pokračování 2 / 4

Josef Divíšek (obránce) – 33 let

Obránce Josef Divíšek býval považován za jeden z talentů českého fotbalu. Prošel reprezentačními výběry od sedmnácti do devatenácti let a na začátku kariéry byl hráčem Sparty. V pražském klubu se však do sestavy neprobojoval a po ročním hostování v Příbrami tam v roce 2011 přestoupil.

Od roku 2017 byl až do konce sezony 2021/22 součástí Slovácka, po pěti letech však dal klubu z Uherského Hradiště sbohem a přesunul se do moravské metropole. Ve Zbrojovce odehrál půldruhého ročníku a letos v lednu odešel z Brna do Viktorie Žižkov. Ve 33 letech má na kontě 214 prvoligových utkání a dva vstřelené góly, možná už ale žádné další do statistik nepřidá a kariéru zakončí v nižších soutěžích.

Foto: Profimedia.cz