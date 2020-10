Stále aktivní! 10 fotbalistů, o kterých jste si možná mysleli, že jsou už v důchodu

Jsou fotbalisté, kteří se na výsluní zájmu vyhřívají prakticky po celou kariéru, a pak jsou takoví, o nichž se po určitém čase, kdy byli známí, prakticky neví. Je to ten druh hráčů, na které si mlhavě vzpomínáte a (mylně) předpokládáte, že se jejich sportovní život naplnil a oni už si spokojeně užívají vydělaných milionů. Chybný úsudek. Spousta takových borců stále ještě hraje. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete deset chlapíků, o kterých jste si nejspíš až do této chvíle mysleli že to mají fotbalově za sebou, jenže oni jsou stále ještě na place, trénují, hrají a do důchodcovských bačkor se (zatím) nechystají.

Ricardo Quaresma (Portugalsko) Je mu už 37 let, ale do starého železa rozhodně nepatří. Bývalý portugalský reprezentant Ricardo Quaresma se sice vytratil z povědomí fanoušků, ale stále patří mezi aktivní hráče. V září se dohodl na dvouleté smlouvě v klubu Vitoria Guimaraes, kam zamířil po pěti letech strávených v Turecku v dresech Besiktasu Istanbul a Kasimpasy. Někdejší hráč Barcelony, kde však strávil jen jedinou sezonu, zažil největší úspěchy v dresu Porta, s nímž vyhrál třikrát portugalskou ligu, a Interu Milán, kterému pomohl k vítězství v Serii A i v Lize mistrů. V národním týmu pak přispěl v roce 2016 k zisku titulu mistrů Evropy. Univerzál, který může hrát na obou křídlech, býval vždycky skvělým driblérem a nechyběla mu kreativita a rychlost. Podle mnohých expertů mohl být světovou superhvězdou, ale chyběla mu pracovní disciplína a ctižádost. Někteří odborníci a fanoušci mu často vyčítali sobectví. S přibývajícím věkem se však jeho individualistický herní styl změnil v týmový. Foto: Profimedia.cz

Danny Drinkwater (Anglie) Když Leicester City vyhrál v sezoně 2015/16 anglickou Premier League a šokoval celý svět, měl na tom nezanedbatelný podíl i anglický záložník Danny Drinkwater. V dresu Lišek pak odehrál ještě jeden ročník a v roce 2017 zamířil za téměř 35 milionů liber na Stamford Bridge. Londýnský klub upekl transfer na poslední chvíli před uzavřením přestupového okna a zřejmě na to měl vliv i fakt, že Chelsea tehdy nezískala Rosse Barkleyho z Evertonu. Během premiérové sezony naskočil Drinkwater jen do 12 ligových utkání a poté, co v klubu skončil kouč Antonio Conte úplně vypadl ze sestavy. Pod trenérem Mauriziem Sarrim pak už odehrál jen jedno pohárové střetnutí a tím byla jeho bilance startů v dresu Blues završena. Smlouva na Stamford Bridge mu vyprší až po sezoně 2021/22, ale současný lodivod Chelsea Frank Lampard o jeho služby neprojevil zájem. V minulém ročníku byl na hostování v Burnley a v Aston Ville a i když je nyní na soupisce týmu, stejně nehraje. Vzhledem k tomu, že Drinkwater údajně vydělává sto tisíc liber týdně, je jeho smlouva pro klub noční můrou. Foto: Profimedia.cz

Eduardo da Silva (Chorvatsko) Rodák z Ria de Janeira byl chorvatským reprezentantem už v týmu do 21 let. Nejlepší léta odehrál Eduardo da Silva v Dinamu Záhřeb, kde v letech 2001 až 2007 nastřílel ve 108 zápasech 73 branek. Následně strávil tři sezony v Arsenalu, ale tam už se mu tolik nedařilo. V chorvatském nároďáku má na kontě 64 zápasů a 29 nastřílených gólů. Naposled ale reprezentoval v roce 2014. Zahrál si také v Šachtaru Doněck, v brazilském Flamengu či Atlétiku Paranaense. naposled působil v polské Legii Varšava, už více než rok je ale bez angažmá. Přesto ještě oficiálně s fotbalem nesekl a patří mezi aktivní hráče, proto figuruje v tomto seznamu. Foto: Profimedia.cz

Aidin Mahmutovič (Bosna a Hercegovina) Téměř jedno desetiletí patřil útočník Aidin Mahmutovič neodmyslitelně k české nejvyšší soutěži. Největší jméno si udělal v Teplicích, kam přestoupil v průběhu ročníku 2007/08 z klubu Čelik Zenica. Nejdříve ukázal, co v něm vězí během hostování v Ústí nad Labem a pak až do roku 2015 pálil góly ve žlutomodrém dresu Teplických. Ve 160 ligových zápasech jich nasázel osmapadesát a vysloužil si přestup do Plzně, kde se však jeho kariéra zadrhla. Restartovat se mu ji pak nepodařilo v Olomouci ani v Příbrami, takže v roce 2017 tiše zmizel z českých pažitů do řeckého Panioniosu a následně do Čeliku Zenica, odkud kdysi přišel do české kotliny. Foto: Profimedia.cz

Adrián Ramos (Kolumbie) Sedmatřicetinásobný kolumbijský reprezentant Adrián Ramos je patrně nejvíc spojen s dresem Herthy Berlín, který oblékal pět sezon, během nichž patřil k ofenzivní elitě na německých trávnících a vysloužil si v roce 2014 přestup do Dortmundu, kde měl zaplnit místo po odchodu Roberta Lewandowskiho do Bayernu. V barvách Borussie už ale nedostával na hřišti tolik prostoru a času, přesto během necelých tří sezon stihl nastřílet v 52 ligových zápasech 13 branek a pomohl vybojovat vítězství v Superpoháru. Následně se přes čínskou nejvyšší soutěž vrátil v zimě roku 2018 do Evropy, kde nastupoval za Granadu ve druhé španělské lize. Letos v lednu se vrátil do vlasti, kde se upsal klubu América de Cali, kde kdysi s fotbalem začínal. Foto: Profimedia.cz

Maicon (Brazílie) Kdo sledoval v roce 2014 výkony brazilského fotbalisty Maicona na mistrovství světa v jeho domovině, těžko uvěří, že byl svého času považován za nejlepšího pravého obránce na světě. Bývalá opora Monaka či Interu Milán, jemuž pomohl v roce 2010 k vítězství v Lize mistrů, oslavil letos devětatřicáté narozeniny a sám dobře ví, že staré zlaté časy jsou nenávratně pryč. 9 slavných fotbalistů, jejichž kdysi zářivá kariéra padá strmě dolů Jeho dynamický styl hry je tatam a žádných oslavných fanfár na svou adresu se už do konce kariéry nedočká. Momentálně je hráčem brazilského klubu Villa Nova, který působí v tamní čtvrté nejvyšší soutěži. Smlouva mu vyprší v červnu příštího roku, pak už možná pověsí kopačky na hřebík. Foto: Profimedia.cz

Steed Malbranque (Francie) V Belgii narozený francouzský středopolař Steed Malbranque nastartoval profesionální kariéru v roce 1997 v Lyonu, odkud po čtyřech letech zamířil na britské ostrovy, kde strávil deset sezon. Pět let hájil barvy Fulhamu, kde se stal miláčkem fanoušků, dva roky oblékal dres Tottenhamu a tři sezony válčil za Sunderland. V roce 2011 se vrátil do Francie. Po kratičké anabázi v Saint-Étienne se zdálo, že je jeho kariéra u konce, jenže se přestěhoval opět do Lyonu, kde působil až do konce sezony 2015/16. Další ročník strávil v dresu Caen a v roce 2017 se stal hráčem celku MDA Chasselay, který hraje čtvrtou ligu. Od té doby už dvakrát přerušil kariéru, ale seknout s ní definitivně, to ještě nedokázal. Momentálně obléká dres klubu FC Limonest a kope v páté nejvyšší francouzské soutěži. Zvětšit video

Fred (Brazílie) Mistrovství světa v Brazílii v roce 2014 jasně ukázalo, že kariéra útočníka Freda nabrala sestupnou tendenci. V době, kdy hrál v letech 2005 až 2009 ve francouzském Lyonu, byl na vrcholu kariéry a výrazné výkony podával také v národním týmu. Na domácím světovém šampionátu se však do povědomí fanoušků nezapsal žádným povedeným fotbalovým momentem, ale nafilmovaným pádem, po němž sudí odpískal penaltu v úvodním utkání proti Chorvatsku. Od té doby se v reprezentaci neobjevil a už ani neobjeví. Od letošního února obléká dres klubu Fluminense, kam přestoupil z Cruzeira, kde hrával před odchodem do Evropy. Smlouvu má podepsanou až do července roku 2022. Foto: Profimedia.cz

Robinho (Brazílie) Brazilský útočník Robinho má 36 roků a v posledních letech se jeho kariéra pohybuje na sestupné spirále. Experti mu kdysi prorokovali hvězdnou slávu, dokonce měl být nástupcem Pelého a Ronalda, ale nějak to nevyšlo. 15 hvězd, jejichž angažmá v Premier League bylo naprostou katastrofou Kyselou třešničku na zkažený dort jeho nepříliš povedených posledních sezon posadil před šesti lety před mistrovstvím světa v Brazílii trenér Scolari, který ho nepovolal do reprezentace. Také jeho angažmá v AC Milán dospělo v roce 2015 ke konci, pak podepsal smlouvu v Číně, kde hrál jeden půl roku za celek Guangzhou Evergrande. Posléze byl hráčem Atlétika Mineiro ve své domovině, ale před dvěma lety se znovu vypravil do Evropy, konkrétně do Turecka, odkud odešel před pár týdny. Momentálně je bez angažmá. Foto: Profimedia.cz