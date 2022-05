Stále bez sestupu. 3 fotbalové kluby, které hrály ve všech ročnících samostatné české ligy

O tom by mohli vyprávět například v Ostravě, kde poměrně nedávno chodili na druhou ligu. Tu velmi dobře znají také v Brně, Vršovicích a v Olomouci.

V minulých letech nezažíval letenský klub zrovna zlaté časy, Sparta je však stále jednoznačně nejúspěšnějším tuzemským klubem. Na kontě má dvanáct českých titulů. Devětkrát skončila druhá. Nejhůře byli Pražané pátí. To bylo v sezoně 2005/06, ve které triumfoval Liberec, a pak v ročníku 2017/18.

Slavia Praha

Pokud by se měl volit smolař mezi kluby, byl by to tým z Edenu. Nikdo nemá ve sbírce tolik stříbrných míst jako Slávisté, kteří skončili jedenáctkrát druzí. V devíti případech se museli sklonit před Spartou.

5 největších výher a přestřelek, které se zrodily v derby pražských „S“

Sešívaní ale také českou ligu sedmkrát vyhráli. Naposled se jim to podařilo v sezoně 2020/21. Dvakrát skončili sedmí, jednou devátí, jedenáctí a jednou dokonce dvanáctí. A v roce 2014 byli jen jeden bod od sestupové propasti na třinácté pozici.