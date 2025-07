Stále bez podpisu. 10 nejlepších volných hráčů z NHL, kteří jsou (překvapivě) bez nové smlouvy

Jsou to už skoro tři týdny, co se otevřel trh s hráči v NHL a propuklo přestupové a podpisové šílenství. Řada špičkových borců už žije s dobrým pocitem, že má nový lukrativní kontrakt, jiní, u kterých se čekalo, že nezůstanou dlouho na ocet, však zatím stále nového zaměstnavatele nemají.



Na trhu s volnými hráči v NHL je pořád ještě dost jmen a mnohá z nich jsou poměrně slušnou zárukou kvality a uspokojivých výkonů. Ty nejlepší borce, kteří dosud novou smlouvu stále nepodepsali, najdete v následujících kapitolách.

Post: útočník

Bilance v sezoně 2024/25: 34 zápasů – 12 bodů (2+10)

Bilance v play-off sezony 2024/25: –

Tým v sezoně 2023/24: Columbus Blue Jackets

Plat v sezoně 2023/24: 775 tisíc dolarů V roce 2014 draftovali útočníka Kevina Labanca v šestém kole „žraloci“ ze San Jose. On se jim odvděčil za šanci v NHL výbornými výkony, které korunoval v sezoně 2018/19, v níž zaznamenal v 82 zápasech 56 bodů (17+39). Od té doby rostl jeho plat, ale výkony šly dolů. Před minulou sezonou podepsal jako volný hráč roční smlouvu s Columbusem, ale ani tam nenavázal na někdejší formu. Trápí ho častá zranění, s nimiž souvisí nevyrovnanost výkonů. Přesto by bylo předčasné nad ním lámat hůl. Je v ideálním hokejovém věku a ještě jednu roční šanci by od některého klubu v NHL mohl dostat. Foto: Profimedia.cz

Post: brankář

Bilance v sezoně 2024/25: 49 zápasů – průměr 3,71 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 87,5 %

Bilance v play-off sezony 2024/25: –

Týmy v sezoně 2023/24: Colorado Avalanche, San Jose Sharks

Plat v sezoně 2023/24: 1,95 milionu dolarů V sezoně 2022/23, poté co přestoupil z New Yorku Rangers do Colorada, vylétla hvězda gólmana Alaxandara Georgieva vysoko na oblohu NHL. V dresu Avalanche prakticky vystrnadil z branky Čecha Pavla Francouze, odchytal 62 zápasů v základní části, z toho 40 vítězných, a úspěšnost zákroků vytáhl na 91,8 %. Jak rychlý byl ale jeho vzlet mezi gólmanskou elitu, tak strmý byl také jeho pád. První rodilý Bulhar v NHL byl v minulém ročníku vyměněn do San Jose, ale ani tam nedokázal svou kariéru navést na vzestupnou křivku. V kalifornském klubu s ním nepočítají, ale to neznamená, že by nemohl dostat šanci jinde. Bez práce jistě nezůstane, bude se ale muset smířit s tím, že jeho plat klesne a smlouvu dostane jen na jednu sezonu. Foto: Profimedia.cz

Post: obránce

Bilance v sezoně 2024/25: 54 zápasů – 9 bodů (3+6)

Bilance v play-off sezony 2024/25: –

Tým v sezoně 2023/24: San Jose Sharks

V extralize dlouho patřil Jan Rutta mezi elitní beky. Od roku 2008 působil v Chomutově a po světovém šampionátu v roce 2017, kde si odbyl premiéru a kde patřil k nejlepším českým hráčům, zamířil do NHL. V premiérovém ročníku v Chicagu posbíral dvacet bodů, jenže v další sezoně přišel o místo v sestavě, putoval na farmu a následně byl vytrejdován do Tampy Bay, kde se dvakrát napil ze Stanley Cupu. V minulém ročníku byl hráčem San Jose Sharks, kam byl vyměněn v roce 2023 z Pittsburghu. V kalifornském klubu mu doběhl třetí (a poslední) rok smlouvy, kterou podepsal ještě na Floridě v roce 2022. Není vyloučeno, že se v létě vrátí do Evropy a za zámořskou kariérou udělá tečku, ale taky může dostat nabídku roční smlouvy z nového působiště v NHL. Zkušeného a zodpovědného beka by mohlo chtít hned několik klubů. Šušká se o možném comebacku do Tampy Bay. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2024/25: 79 zápasů – 23 bodů (16+7)

Bilance v play-off sezony 2024/25: 7 zápasů – 0 bodů

Tým v sezoně 2023/24: Colorado Avalanche

Plat v sezoně 2023/24: 775 tisíc dolarů Mistr světa z roku 2019 Joel Kiviranta nikdy neprošel draftem NHL, po zlatém šampionátu však dostal laso z Dallasu a přesunul se za oceán. Během šesti sezon odehrál v elitní lize 298 utkání a posbíral v nich 60 bodů (35+25). V průběhu ročníku 2023/24 byl vyměněn do Colorada, kde mu nyní vypršel kontrakt. „Finský Gretzky“, jak byl přezdíván po svém hattricku v sedmém utkání Dallasu ve čtvrtfinálové sérii play-off proti Coloradu v roce 2020, má za sebou nejpovedenější ročník v kariéře, takže si může říct o vyšší plat. Pobírat jej však už zřejmě bude v jiném klubu. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2024/25: 75 zápasů – 18 bodů (11+7)

Bilance v play-off sezony 2024/25: –

Tým v sezoně 2023/24: San Jose Sharks, Columbus Blue Jackets

Plat v sezoně 2023/24: 587 243 dolarů Mistr světa ze šampionátů hráčů do 18 i 20 let Luke Kunin býval v minulosti považován za velký příslib amerického hokeje. Tomu odpovídalo i jeho postavení v draftu, kterým prošel v roce 2015 v prvním kole jako patnáctý, když si jej vybrala Minnesota. Houževnatý pracant s dobrým čtením hry a kvalitní přihrávkou, který umí hrát tvrdě do těla, odehrál během osmi sezon v NHL 434 utkání, v nichž posbíral 142 bodů, ale také 387 trestných minut a skoro stovku záporných bodů v +/- bodování, si neprožil moc dobrou sezonu. Byl během ní vyměněn z trápícího se San Jose do podobně tápajícího Columbusu, kde po trejdu nedokázal bodovat ani v jednom z 12 zápasů. To sice nezní moc pozitivně, ale vzhledem k tomu, že je v ideálním hokejovém věku a má spoustu zkušeností, bez práce v NHL zřejmě nezůstane. Mohl by podepsat (zkušební) roční (možná dvoucestný) kontrakt za málo peněz. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2024/25: 37 zápasů – 13 bodů (5+8)

Bilance v play-off sezony 2024/25: 11 zápasů – 8 bodů (3+5)

Tým v sezoně 2023/24: Toronto Maple Leafs

Max Pacioretty je neúnavným ostřelovačem brankářů v NHL. Od sezony 2011/12 jen deset jiných hokejistů vyslalo na branky soupeřů více střel než tento šestatřiatřicetiletý hráč Toronta. Odborníci a fanoušci o něm v minulosti mluvili jako o skvělém hráči, ale nálepku superhvězdy si nikdy nevysloužil. Kořistí Montrealu se stal jako 22. hráč v celkovém pořadí draftu v roce 2007 a odkroutil v klubu deset sezon. Jeho obrovskou devizou je fyzická připravenost. Když se tento 188 centimetrů vysoký a téměř metrák vážící borec rozjede směrem k brance, je jako nákladní vlak, který jen tak někdo nezastaví. Loni v létě podepsal jako volný hráč roční smlouvu v Torontu, kde ho během sezony trápily zdravotní problémy, takže odehrál jen necelou polovinu utkání v základní části. V play-off ale ukázal svou sílu a zkušenost. V Torontu jsou otevřeni jednání o nové smlouvě, sám hráč však nevylučuje, že by už mohl s hokejem skončit. Pokud se přece jen v příštím ročníku objeví, nemůže jeho zaměstnavatel počítat s tím, že odehraje všechny zápasy, a tomu by odpovídal i jeho plat. Foto: Profimedia.cz

Post: brankář

Bilance v sezoně 2024/25: 29 zápasů – průměr 2,82 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 89,1 %

Bilance v play-off sezony 2024/25: –

Tým v sezoně 2023/24: Vegas Golden Knights

Urostlý ruský gólman Ilja Samsonov byl v draftu roku 2015 dvaadvacátou volbou v celkovém pořadí. Na svou šanci v NHL však musel počkat až do sezony 2019/20. Capitals ho po draftu totiž nechávali dozrát v Magnitogorsku, za který pravidelně chytal do konce ročníku 2017/18 v KHL. V tom následujícím už se adaptoval na zámořský hokej ve farmářském celku v AHL. Začátek za oceánem byl krušný, ale postupem času Samsonov ukázal, že v něm vězí opravdu velký talent. Ve Washingtonu vytvořil s Čechem Vítkem Vaněčkem jednu z nejsilnějších brankářských dvojic v NHL, ale postupně výkonnostně uvadal. Z hlavního města Spojených států se posléze vydal na sever a zakotvil v Torontu, kde strávil dvě sezony. Před tou minulou se přesunul do Las Vegas, kde podepsal roční kontrakt. Žádný brankář, který se na začátku prázdnin stal volným hráčem, neměl lepší bilanci než Samsonov, Knights ale hodlají sázet v budoucnosti na dvojici Adin Hill a Akira Schmid. Vzhledem k tomu, že je letos trh s volnými brankáři obzvláště chudý, ruský borec bez práce určitě nezůstane. Bude však možná muset snížit své platové požadavky. Foto: Profimedia.cz

Post: obránce

Bilance v sezoně 2024/25: 82 zápasů – 40 bodů (1+39)

Bilance v play-off sezony 2024/25: –

Tým v sezoně 2023/24: Pittsburgh Penguins

Plat v sezoně 2023/24: 2,75 milionu dolarů Z individuálního hlediska byla uplynulá sezona pro amerického obránce Matta Grzelcyka nejlepší v kariéře. Loni v létě po osmi letech v Bostonu poprvé změnil dres a upsal se na rok Pittsburghu. Levoruký zadák pokořil v barvách pensylvánského klubu poprvé metu 40 bodů. I když se netajil přáním zůstat, Penguins se rozhodli jít jiným směrem a novou smlouvu mu nenabídli. Bez práce ale jistě dlouho nezůstane. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2024/25: 56 zápasů – 29 bodů (15+14)

Bilance v play-off sezony 2024/25: 9 zápasů – 4 body (2+2)

Tým v sezoně 2023/24: Vegas Golden Knights

Plat v sezoně 2023/24: 1,075 milionu dolarů Loni v létě byl švédský křídelník Victor Olofsson volným hráčem poté, co mu skončila smlouva v Buffalu, a na rok se upsal „rytířům“ z Las Vegas. Ve městě hazardu tohoto podpisu určitě nelitovali, protože za málo peněz dostali hodně muziky. Devětadvacetiletý borec posbíral v 56 zápasech 29 bodů, více než třetinu z nich v přesilových hrách. V minulosti už zaznamenal tři sezony se ziskem alespoň 40 bodů a 20 gólů, takže má pro mnoho klubů jistě zajímavý potenciál. Je s podivem, že je stále ještě bez nové smlouvy. Foto: Profimedia.cz

Post: útočník

Bilance v sezoně 2024/25: 81 zápasů – 39 bodů (22+17)

Bilance v play-off sezony 2024/25: 9 zápasů – 4 body (1+3)

Tým v sezoně 2023/24: Carolina Hurricanes

Plat v sezoně 2023/24: 2,8 milionu dolarů Podruhé v kariéře pokořil americký centr Jack Roslovic v základní části soutěže dvacetigólovou hranici a v minulém ročníku byl třetím nejlepším střelcem Caroliny. Univerzál, který může bez problému naskočit i na křídlech, se však občas potýká s nevyrovnaností výkonů. Pětadvacítka draftu z roku 2015 už velmi pravděpodobně neprodlouží kontrakt s Hurricanes, zájem o jeho podpis ale mají v jiných klubech, konkrétně v Torontu a ve Washingtonu. Foto: Profimedia.cz