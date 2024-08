Stále bez podpisu. 10 nejlepších omezených volných hráčů z NHL, kteří jsou (překvapivě) bez nové smlouvy

Je to už pár týdnů, co se otevřel trh s hráči v NHL a propuklo přestupové a podpisové šílenství. Řada špičkových borců už žije s dobrým pocitem, že má nový lukrativní kontrakt, jiní, u kterých se čekalo, že nezůstanou dlouho na ocet, však zatím stále nového zaměstnavatele nemají.



Část 1 / 11



Na trhu s volnými hráči v NHL je pořád ještě dost jmen a mnohá z nich jsou zárukou kvality a slušných výkonů. Je však třeba rozlišovat mezi hokejisty, kteří mohou bez omezení jednat s kýmkoli okamžitě poté, co jim vypršel předchozí kontrakt, a mladíky, kteří patří mezi tzv. „omezené volné hráče“ (RFA). Právě na takové jsme se zaměřili v tomto výběru. Ty nejlepší a nejperspektivnější borce z této kategorie, kteří dosud novou smlouvu stále nepodepsali, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 11 10. Peyton Krebs (Kanada) Věk: 23 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 80 zápasů – 17 bodů (4+13)

Tým v sezoně 2023/24: Buffalo Sabres

Plat v sezoně 2023/24: 832 500 dolarů Kanadský forvard Peyton Krebs je vicemistrem světa z mistrovství světa juniorů a zlatým šampionem z turnaje seniorů v roce 2023. V juniorských soutěžích býval obávaným kanonýrem, což mu zajistilo v draftu v roce 2019 místo v elitní dvacítce v prvním kole. Sáhli po něm Vegas Golden Knights, z klubu byl ale v sezoně 2021/22 vyměněn v rámci vyrovnání za Jacka Eichela do Buffala, kde se rychle etabloval do sestavy Sabres. Absolutní hokejová elita. 15 nejlepších jedniček draftů v historii NHL V minulém ročníku však nastřílel v 80 zápasech jen čtyři góly, takže asi není divné, že je Krebs jediným omezeným volným agentem, s nímž dosud klub nepodepsal novou smlouvu. Pokud se obě strany nakonec dohodnou, půjde o krátkodobý kontrakt, který by měl být pro třiadvacetiletého borce motivačním, aby ukázal to nejlepší, co v něm je a případně si vybojoval jeho pozdější vylepšení. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 9. Cole Sillinger (Kanada) Věk: 21 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 77 zápasů – 32 bodů (13+19)

Tým v sezoně 2023/24: Columbus Blue Jackets

Plat v sezoně 2023/24: 925 000 dolarů Z draftu rovnou do týmu Columbusu. Takhle rychlé to bylo v případě kanadského forvarda Colea Sillingera. Na řadu šel jako dvanáctý, když po něm sáhli skauti Blue Jackets jako po své druhé volbě v roce 2021. Sillinger je velmi dobrý střelec, především jeho střela zápěstím je mimořádná zbraň, a dobře to vědí už i gólmani v NHL. V minulém ročníku naskočil do 77 zápasů, v nichž posbíral do statistik 32 bodů za 13 gólů a 19 asistencí. Mají našlápnuto ke slávě? 15 hráčů do 21 let z NHL, ze kterých (vy)rostou hvězdy elitní zámořské ligy I když se narodil v Columbusu, kde také hokejově vyrostl, má kanadské občanství a roce 2022 pomohl reprezentaci javorového listu ke stříbrným medailím na mistrovství světa. Jeho otec Mike odehrál během 18 sezon na přelomu tisíciletí přes tisíc utkání v NHL a syn by mohl jít v jeho stopách. V Columbusu mu zřejmě nabídnou překlenovací smlouvu v délce dvou až tří let, aby dokázal, že si posléze zaslouží delší a lukrativnější kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 8. Dawson Mercer (Kanada) Věk: 22 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 82 zápasů – 33 bodů (20+13)

Tým v sezoně 2023/24: New Jersey Devils

Plat v sezoně 2023/24: 832 500 dolarů Ve dvaadvaceti letech má útočník Dawson Mercer doma ve vitríně už tři cenné kovy z významných akcí. Je zlatým a stříbrným medailistou z mistrovství světa juniorů v letech 2020 a 2021, a předloni se podílel na druhém místě Kanady na šampionátu dospělých. Šampioni z mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě. 18 zlatých Kanaďanů, kteří už pronikli do NHL Mercer je vynikajícím bruslařem a nesmírně kreativním hráčem. New Jersey Devils po něm sáhli v draftu roku 2020 hned v prvním kole jako po 18. v celkovém pořadí a jistě toho v klubu nelitují. V minulých třech sezonách nezmeškal jediné utkání a v jejich součtu si připsal na konto v 246 zápasech 131 bodů (64+67). Jeho rychlý výkonnostní růst se v minulém ročníku poněkud zabrzdil, nicméně potenciál má obrovský. V New Jersey to vědí, ale zatím kalkulují, zda bude mít mladý forvard v týmu místo. Pokud ne, na jeho podpis už čekají další zájemci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 7. Cole Perfetti (Kanada) Věk: 22 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 71 zápasů – 38 bodů (19+19), 1 zápas v play-off – 0 bodů

Tým v sezoně 2023/24: Winnipeg Jets

Plat v sezoně 2023/24: 832 500 dolarů Cole Perfetti se stal v roce 2020 desítkou draftu NHL, když po něm sáhl Winnipeg, a jak se ukázalo, skauti zhodnotili kvality kanadského forvarda skvěle. Stříbrný medailista z mistrovství světa juniorů a šampion ze seniorského turnaje v roce 2021, na kterém odehrál coby teenager všech deset utkání, je nesmírně kreativním hokejistou, který v minulém ročníku zaznamenal své osobní bodové maximum v elitní lize ziskem 38 bodů za 19 gólů a stejný počet asistencí. Trefy do černého. Toto jsou nejlepší trejdy v historii každého klubu v NHL Do Winnipegu přichází nový kouč Scott Arniel, a ten má – na rozdíl od předchozího manažera Ricka Bownese - zřejmě o prodloužení smlouvy s talentovaným forvardem zájem. I kdyby však k dohodě nedošlo, o podpis perspektivního Kanaďana bude napříč NHL velký zájem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 6. Matthew Beniers (USA) Věk: 21 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 77 zápasů – 37 bodů (15+22)

Tým v sezoně 2023/24: Seattle Kraken

Plat v sezoně 2023/24: 925 000 dolarů Před draftem v roce 2021 řada expertů tvrdila, že Američan Matt Beniers je nejpřipravenějším mladým hráčem na vstup do NHL. Očekávalo se, že by měl jít na řadu mezi první pěticí a mnozí skauti ho stavěli dokonce na první místo. Nakonec se stal dvojkou, když po něm sáhl Seattle. 10 supertalentovaných mladých hokejistů, o které se strhl v draftu NHL v roce 2021 největší boj Kdo sledoval mistrovství světa v Lotyšsku, nemohl tohoto středního útočníka přehlédnout. Beniers odehrál na turnaji šest utkání a dvěma body za gól a asistenci se zasloužil o zisk bronzových medailí. Na šampionátu dospělých už byl coby vítěz juniorského světového šampionátu z přelomu roku. Ve sbírce úspěchů má také bronz z mistrovství světa osmnáctek a svou premiérovou sezonu v NHL (2022/23) přetavil v zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Druhá sezona se mu už tak nevyvedla, ale v klubu dobře vědí o jeho potenciálu a na obou stranách je vůle dosáhnout dohody. Zřejmě nepůjde o dlouhodobý, ale spíše krátkodobý či střednědobý kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 5. Thomas Harley (Kanada) Věk: 22 let

Post: obránce

Bilance v sezoně 2023/24: 79 zápasů – 47 bodů (15+32), 19 zápasů v play-off – 4 body (0+4)

Tým v sezoně 2023/24: Dallas Stars

Plat v sezoně 2023/24: 832 500 dolarů V sezoně 2021/22 dělil obránce Thomas Harley herní čas téměř spravedlivě mezi farmářským celkem Texas Stars a prvním týmem v NHL, ročník 2022/23 strávil téměř celý v soutěži AHL. V celku Dallasu však odehrál celé play-off a vedl si velmi dobře. V 19 zápasech se prezentoval devíti body za gól a osm nahrávek. V minulé sezoně už byl pilířem defenzívy texaského celku. Mladé naděje. 13 talentovaných hokejistů, kteří jednou mohou dovést Dallas Stars ke Stanley Cupu Harley je typem beka, který dobře dokáže číst hru, skvěle bruslí a umí přesně a ve správný čas přihrát. V soubojích jeden na jednoho je velmi silný a málokdy přes něho protivník projde do obranného pásma. V Dallasu mu na konci června vypršel vstupní kontrakt do NHL a nyní jedná o novém. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 4. Seth Jarvis (Kanada) Věk: 22 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 81 zápasů – 67 bodů (33+34), 11 zápasů v play-off – 9 bodů (5+4)

Tým v sezoně 2023/24: Carolona Hurricanes

Plat v sezoně 2023/24: 832 500 dolarů Formace Teuvo Teräväinen, Sebastian Aho a Seth Jarvis byla v minulé sezoně postrachem soupeřů. Jarvis je typem nesmírně mazaného hráče, který dokáže vykouzlit téměř z ničeho obrovskou šanci – buď ji vyčaruje pro sebe, nebo pro některého spoluhráče. Kromě ofenzivních kvalit umí i dobře bránit a podává neuvěřitelně konzistentní výkony. Je to borec, který umí diktovat tempo hry a ve 22 letech je jednou z vycházejících hvězd NHL. Mladé pušky. 21 nejlepších střelců v historii hokejových mistrovství světa do 18 let Jarvis by mohl po Hurricanes požadovat osmiletý kontrakt s průměrným platem přes osm milionů dolarů za sezonu. Vše nasvědčuje tomu, že se obě strany domluví. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 3. Lucas Raymond (Švédsko) Věk: 22 let

Post: útočník

Bilance v sezoně 2023/24: 82 zápasů – 72 bodů (31+41)

Tým v sezoně 2023/24: Detroit Red Wings

Plat v sezoně 2023/24: 925 tisíc dolarů Detroit udělal v minulosti se švédskými hokejisty jen ty nejlepší zkušenosti a v klubu možná věří, že na Alfredssona, Zetterberga či Lidströma mohou v budoucnosti navázat jejich mladí krajané. Snad proto v draftu v roce 2020 Red Wings sáhli nejdříve po třech Švédech. Tím prvním byl celkově čtvrtý Lucas Raymond. Odchovanec Frölundy je mistrem světa ze šampionátu hráčů do 18 let a bronzovým medailistou z turnaje dvacítek i seniorů. Dvakrát se také podílel na vítězství v Lize mistrů. Tři roky naskakoval už coby teenager na led mezi dospělými v elitní švédské soutěži, v níž předváděl vynikající práci s holí, rychlé bruslení a tvrdou pracovní morálku. Když se dva kluby nemají moc v lásce. Toto je 8 nesmiřitelných rivalit v NHL Je to příkladný bojovník, který dokáže získat spoustu, zdánlivě ztracených, puků. Má skvělou střelu zápěstím a vynikající přehled. Nečeká, jak se hra bude vyvíjet, ale je jejím aktivním strůjcem a tvůrcem. Od sezony 2021/22 to jasně ukazuje i v zámoří. V minulém ročníku byl nejproduktivnějším hráčem Detroitu, kde by chtěl nadále zůstat. K dohodě o nové smlouvě však zatím nedošlo. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 2. Moritz Seider (Německo) Věk: 23 let

Post: obránce

Bilance v sezoně 2023/24: 82 zápasů – 42 bodů (9+33)

Tým v sezoně 2023/24: Detroit Red Wings

Plat v sezoně 2023/24: 832 500 dolarů Aktuálně třiadvacetiletý obránce Moritz Seider se stal v sezoně 2021/22 zjevením v NHL. Šestka draftu z roku 2019 strávila ročník před odchodem do zámoří ve švédské lize a následně se přesunula do Detroitu, kde se okamžitě stal nejproduktivnějším zadákem týmu a byl jedním z aspirantů na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže, kteroužto cenu nakonec také získal. Nezapomenutelné! 7 legendárních sedmých zápasů, které rozhodovaly o vítězi Stanley Cupu Seider je typem urostlého a mobilního beka s chytrou přihrávkou. Díky předvídavosti je vždy dva kroky před soupeři. Je vynikající do přesilovek i oslabení. Jen zřídka vyprodukuje nějakou nevynucenou chybu. Tenhle kluk má před sebou zářnou budoucnost. Generální manažer Detroitu by neměl váhat nabídnout Seidereovi lukrativní osmiletou smlouvu a udělat z něho jednoho z nejlépe placených zadáků v lize. Stříbrný medailista z loňského mistrovství světa se netají tím, že by ve městě automobilů i nadále rád zůstal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 1. Jeremy Swayman (USA) Věk: 25 let

Post: brankář

Bilance v sezoně 2023/24: 44 zápasů (12 zápasů v play-off) – 2,53 (2,15) inkasovaných gólů na zápas, úspěšnost zákroků 91,6 % (93,3 %)

Tým v sezoně 2023/24: Boston Bruins

Plat v sezoně 2023/24: 3,475 milionu dolarů Američana Jeremyho Swaymana si Boston vybral v draftu v roce 2017 až ve čtvrtém kole jako 111. v pořadí a v ročníku 2020/21 dostat první šanci v NHL. Chytil ji pořádně za pačesy a od další sezony vytvořil se Švédem Linusem Ullmarkem jednu z nejlepších gólmanských dvojic v lize. V minulém ročníku byl naprosto fenomenální. Přestože v Bostonu o pětadvacetiletého borce nadále hodně stojí a probíhají jednání o nové smlouvě, zatím k dohodě nedošlo. Foto: Profimedia.cz