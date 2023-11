Stále bez gólu. 5 českých hráčů, kteří v aktuální sezoně NHL odehráli aspoň 10 zápasů, ale ani jednou neskórovali

Nejproduktivnějším Čechem v aktuálním ročníku NHL je David Pastrňák, který je zároveň i nejlepším střelcem mezi tuzemskými hráči. Na jeho devět gólových zářezů se může pět jeho krajanů jen smutně dívat a tiše závidět, protože oni zatím vycházejí brankově naprázdno, a to i přesto, že mají na kontě minimálně deset odehraných utkání. O které borce se jedná, na to odpovídají následující kapitoly.

Jan Rutta (San Jose Sharks) Bilance v sezoně 2023/24: 12 utkání – 0 bodů Podivnou sezonu 2019/20 ovládla Tampa Bay, která ve finálovém boji o Stanley Cup přehrála Dallas. Mezi těmi, kdo zvedli nad hlavu cennou trofej, byl i český zadák Jan Rutta. Na Floridě, kam byl vytrejdován předloni v zimě z Chicaga, sice nehrál klíčovou roli, ale v play-off naskočil do pěti zápasů a poté, co jich v základní části zvládl třiatřicet, bylo po právu i jeho jméno zvěčněno na podstavci poháru. O rok později se jako druhý český zadák v historii radoval ze zisku Stanley Cupu podruhé. Blesky udolaly ve finálové sérii Montreal Canadiens 4:1. Rutta na cestě k triumfu odehrál 23 střetnutí, ve kterých posbíral tři body (2+1). V roce 2022 zamířil z Floridy do Pensylvánie a upsal se na tři sezony Pittsburghu. V dresu Penguins však odehrál pouze jednu a letos v létě byl vyrejdován do nejhoršího týmu v lize – do San Jose. Žraloci se trápí a jako jediní dosud nemají na kontě ani jedno vítězství. V pohodě není ani třiatřicetiletý Rutta, který dosud nebodoval a v +/- bodování má 11 záporných bodů. Foto: Profimedia.cz

David Kämpf (Toronto Maple Leafs) Bilance v sezoně 2023/24: 12 utkání – 2 body (0+2) Už sedm sezon patří do NHL David Kämpf. Osmadvacetiletý forvard poprvé okusil extraligu už v sezoně 2012/13 a v dalších letech z něho vyrostl jeden z klíčových hráčů Chomutova. V ročníku 2016/17 posbíral 31 bodů, nakoukl do reprezentace a další rok už hrál v NHL za Chicago. Nyní tráví už třetí ročník v Torontu, kde má podepsanou smlouvu do konce sezony 2026/27. Zatímco v té minulé měl po dehrání 82 zápasů základní části na kontě sedm branek, v té současné se střelecky trápí a zaznamenal pouze dvě asistence. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Palát (New Jersey Devils) Bilance v sezoně 2023/24: 12 utkání – 4 body (0+4) V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát. Šikovný útočník, který debutoval v soutěži už v sezoně 2012/13, posbíral v následujícím ročníku, který byl pro něho oficiálně premiérovým, v 81 duelech 59 (23+36) bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Od té doby už ušel pořádný kus hokejové cesty. V NHL zvládl dosud odehrát 689 utkání, v nichž zaznamenal 450 bodů (151+299), dalších 150 střetnutí přidal v play-off, kde se blýskl 51 góly a 50 nahrávkami. Dvakrát výrazně pomohl Tampě Bay k zisku Stanley Cupu a loni v létě zamířil za novou štací do New Jersey. Bohužel, jeho rozjezd v novém působišti značně zbrzdilo zranění, které ho poměrně nadlouho vyřadilo ze hry. V New Jersey věřili, že v aktuálním ročníku bude fit a ukáže svoje kvality, ale zatím jsou jeho výkony za očekáváním. Po 11 zápasech má na kontě pouze čtyři asistence a pět mínusových bodů v +/- bodování. Foto: Profimedia.cz

Filip Chytil (New York Rangers) Bilance v sezoně 2023/24: 10 utkání – 6 bodů (0+6) Čtyřiadvacetiletý útočník, který byl do NHL draftován v roce 2017 už v prvním kole jako 21. v celkovém pořadí, si odbyl premiéru v nejlepší lize světa v ročníku 2017/18. V uplynulých pěti sezonách byl platným hráčem New Yorku Rangers. Filip Chytil je jedním z borců, na kterém by do budoucna mohli v Madison Square Garden stavět. Dosud odehrál v NHL 337 utkání, v nichž zaznamenal 144 bodů za 64 branek a 80 asistencí. V současném ročníku však na první přesnou trefu stále čeká. Po deseti zápasech má na kontě šest asistencí. Foto: Profimedia.cz

Filip Hronek (Vancouver Canucks) Bilance v sezoně 2023/24: 12 utkání – 13 bodů (0+13) Když se mluví o největších současných českých defenzivních talentech, většinou se skloňuje jméno Filipa Hronka. Odchovanec královéhradeckého hokeje byl v roce 2016 draftován ve druhém kole Detroitem, následně odešel do zámoří, kde nejdříve působil v juniorské lize OHL v celku Saginaw Spirit, kde předváděl vynikající výkony a následně zamířil do farmářského mužstva Grand Rapids Griffins v soutěži AHL. Premiéru v NHL si odbyl v sezoně 2018/19, v níž naskočil do 46 zápasů a nasbíral 23 bodů (5+18). Pak zazářil na mistrovství světa, kde se stal nejproduktivnějším zadákem, byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje a dostal se do All-Star týmu. Následně už byl pevnou součástí kádru Red Wings. Letos na jaře byl vyměněn do Vancouveru, trápily ho však zdravotní problémy a moc toho nenahrál. Do aktuálního ročníku však naskočil ve velkém stylu – byť se ještě neradoval ze vstřelené branky, třináct jich připravil pro své spoluhráče a je pro Canucks nepostradatelným hráčem. Foto: Profimedia.cz