Stále bez gólu. 4 čeští hráči, kteří v aktuální sezoně NHL odehráli aspoň 10 zápasů, ale ani jednou neskórovali

Nejproduktivnějším Čechem v aktuálním ročníku NHL je Tomáš Hertl, který je zároveň i nejlepším střelcem mezi tuzemskými hráči. Na jeho 14 gólových zářezů se mohou čtyři jeho krajané jen smutně dívat a tiše závidět, protože oni zatím vycházejí brankově naprázdno, a to i přesto, že mají na kontě minimálně deset odehraných utkání. O které borce se jedná, na to odpovídají následující kapitoly.

Radim Šimek (San Jose Sharks) Bilance v sezoně 2021/22: 19 utkání – 1 bod (0+1) Obránce Radim Šimek nebyl nikdy draftován do NHL, ale zájem zámořských skautů si získal svými výkony v české extralize a v reprezentačním dresu. Odchovanec Benátek nad Jizerou hokejově vyzrával v Liberci. Bílým Tygrům v roce 2016 pomohl k extraligovému titulu a zároveň získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče play-off. Kromě toho se stal dvakrát v kariéře nejlépe střílejícím bekem. Pracháči ze zámoří. Takto by vypadala nejlépe placená česká pětka s gólmanem v aktuální sezoně NHL Smlouvu v San Jose podepsal po mistrovství světa v roce 2017 a Žralokům se původně upsal na jednu sezonu. Strávil ji sice celou ve farmářském celku, ale svými výkony si zajistil prodloužení kontraktu o dva roky. V následujícím ročníku si odbyl premiéru v NHL a jeho hvězda začala pomalu stoupat vzhůru, jenže pak přišlo zranění kolena a Šimek ztratil polovinu sezony. Přesto nad ním v Kalifornii nezlomili hokejku a v roce 2020 mu nabídli k podpisu čtyřletou smlouvu na devět milionů dolarů, která mu v této sezoně zajistí plat ve výši 2,45 milionu dolarů. Za něj ale zatím nastřádal do statistik jen jediný bod za asistenci a pověsti někdejšího skvělého střelce zůstává hodně dlužen. Foto: Profimedia.cz

Dmitrij Jaškin (Arizona Coyotes) Bilance v sezoně 2021/22: 12 utkání – 1 bod (0+1) Smutný příběh. Tak by se dal (z)hodnotit návrat Dmitrije Jaškina do NHL. Po sezoně 2018/19 opustil elitní zámořskou soutěž a vydal se do Ruska, kde odehrál dvě fantastické sezony v dresu Dynama Moskva. V té první nastřílel 31 gólů, v další ještě o sedm víc. Není divu, že se o probuzeného kanonýra začali opět zajímat skauti z NHL. Měli „hrát blues“ v NHL. Jak si dnes vede 7 Čechů, které si v draftech od roku 2004 vybralo St. Louis? Osmadvacetiletý útočník s ruskými kořeny se nakonec upsal na rok Arizoně, ale začátek sezony se mu – stejně jako celému týmu - vůbec nepovedl. Ve dvanácti zápasech zaznamenal jen jediný bod za asistenci. A aby smůly nebylo málo, v polovině listopadu mu nevybíravým zákrokem způsobil těžké zranění kolena Mark Borowiecki z Nashvillu. Jaškin si už zřejmě do konce tohoto ročníku nezahraje. Foto: Profimedia.cz

Jakub Zbořil (Boston Bruins) Bilance v sezoně 2021/22: 10 utkání – 3 body (0+3) Není to tak dávno, co se o Jakubovi Zbořilovi psalo jako o jednom z nejtalentovanějších českých obránců posledních let. V roce 2015 se stal třináctkou draftu, v němž ho získal Boston. To už působil v zámoří a oblékal dres Saint John Sea Dogs v soutěži QMJHL. Jejich budoucnost v NHL je nejistá. 5 českých obránců, kterým po sezoně skončí smlouva. Co s nimi bude? Tři sezony pak odehrál ve farmářském týmu Providence Bruins a v té minulé se už prosadil do prvního týmu. Odehrál 42 utkání a posbíral devět bodů. V aktuálním ročníku naskočil jen do deseti zápasů a stopku mu na začátku prosince vystavilo zranění. Do konce sezony už si určitě nezahraje. Na kontě má zatím 54 startů v NHL, na první vstřelený gól ale stále čeká. Foto: Profimedia.cz