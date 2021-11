Stačí jedna karta a přijdou o baráž. 6 reprezentantů, kteří jsou ve velkém ohrožení

Tomáš Souček

Jedním z hráčů, který je v karetním ohrožení, je Tomáš Souček. Kapitán a klíčový hráč českého týmu je v situaci, kdy si musí dávat velký pozor, přesto by měl proti Estonsku nastoupit v základní sestavě. Jít bez něj do baráže, to by byl pořádný problém.

Foto: Profimedia.cz